Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
Spor

Cristiano Ronaldo'dan milli takım açıklaması: "Bu yüzden kampı terk ettim"

Whatsapp İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Cristiano Ronaldo'dan milli takım açıklaması:
Başlık ResmiCristiano Ronaldo'dan milli takım açıklaması: "Bu yüzden kampı terk ettim"

Cristiano Ronaldo milli takımı bırakmadığını açıkladı.

Kaydet
|

Cristiano Ronaldo milli takımı bırakmadığını açıkladı.

Ronaldo'nun yaptığı açıklama:

"Bana karşı verilen sözler tutulmadı. Bu yüzden kampı terk etmeye karar verdim. Benim en önemli şey dürüstlüktür. Ne kadar can yakıcı olursa olsun bana gerçeğin söylenmesini isterim. Nitekim, basın toplantısının düzenlendiği günün sabahında Federasyon Başkanı ve Teknik Direktör ile yaptığım görüşmede de kesinlikle teyit edebilecekleri üzere; beni burada istemiyorlarsa bunu açıkça söylemelerini yineledim. Bana karşı dürüst olmaları yeterliydi. Bunu kabul ederdim ve hayal ettiğim gibi güzel bir veda hazırlayacağımıza, kimsenin kırgın ayrılmayacağına söz verdim. Dün gibi hatırlıyorum. Tek bir ağızdan "Hayır" yanıtını verdiler. Benim yerimin Milli Takım olduğunu söylediler.

Yaklaşık 25 yıllık kariyerimde hiçbir zaman, hiçbir teknik direktörün veya milli takım hocasının teknik ya da taktik kararlarına müdahale etmedim. Bana sunulan şeyi en iyi veya en kötü şekilde kabul ederim. Karara saygı duyarım; ancak bana verilen sözler tutulmadığında, yerimin orası olmadığını hissederim.

Kampı terk ettiğim için Milli Takım arkadaşlarıma da bir özür borçluyum. Teknik Direktörün sözüne olan inancımın tamamen sarsılmasına rağmen, bu konuşmalara tanık olanların da doğrulayabileceği gibi bunu yapmamalıydım. Sorumluluk tamamen bana aittir.

Portekiz halkından bir kez daha özür dilerim. Ancak verilen sözün tutulmaması benim için belirleyici bir etkiye sahiptir. O andan itibaren varlığımın sadece faydalı hissetmediğimde yapacağımı her zaman söylediğim şeyi yaptım: Valizlerimi toplayıp çıktım.

Bu davranışımın sonucu federasyon tarafından değerlendirilmeli ve cezalandırılmalıdır. Verilecek cezanın hiçbir hafifletici sebebi olmaması gerektiğine inanıyorum. Ben herhangi bir oyuncu değilim, takım kaptanıyım ve bu durum ağırlaştırıcı bir nedendir. Özür diledim ancak tutumların sonuçları olması gerektiğini biliyorum. Futbolun içinde benim gibi yer alan herkes bilir ki, herkesin statüsünden bağımsız olarak kurallar herkes için eşittir."

Editör : EMRAH TAŞÇI | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
Whatsapp İkon Facebook İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Spor
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

SONRAKİ HABER

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.