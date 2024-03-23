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Arda Güler Milli Takım kadrosunda var mı?

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Arda Güler Milli Takım kadrosunda var mı?

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

A Milli Takım'ın aday kadrosu duyuruldu. Gözler ise uzun süredir sakatlıkla mücadele eden Real Madrid'in Türk yıldızı Arda Güler'e çevrildi. A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Şampiyonası hazırlıkları kapsamında özel maçta Macaristan'a konuk oldu. Karşılaşma 22.45'te başladı. Peki, Arda Güler Milli Takım kadrosunda var mı? İşte detaylar...

14 Haziran-14 Temmuz 2024 tarihleri arasında Almanya’nın ev sahipliğinde yapılacak EURO 2024 için hazırlıkları başladı.  Bu kapsamda A Milli Futbol Takımı, özel maçta Macaristan'a konuk oldu. Karşılaşma 22.45'te başladı. Peki, Vincenzo Montella yönetimindeki A Milli Futbol Takımı, Arda Güler var mı? 

TÜRKİYE MACARİSTAN HAZIRLIK MAÇI SON DURUM

Macaristan - Türkiye maçı 22.45'te başladı. Maçta ikinci yarı oynanırken 48. dakikada Dominik Szoboszlai penaltıdan attığı golle Macaristan takımı 1-0 öne geçti. 

Hazırlık maçının ilk 11'inde ise şu isimler yer aldı;  Mert Günok, Zeki Çelik, Samet Akaydin, Ozan Kabak, Rıdvan Yılmaz, İsmail Yüksek, Hakan Çalhanoğlu, Orkun Kökçü, Yunus Akgün, Kenan Yıldız, Enes Ünal.

Arda Güler Milli Takım kadrosunda var mı? - 1. Resim

ARDA GÜLER MİLLİ TAKIM KADROSUNA GİRDİ Mİ?

Macaristan maçı ilk 11 'inde yer almayan Arda Güler'in durumu ise merak konusu oldu. Sakatlığı nedeniyle uzun süredir A Milli Takım'a çağrılmayan Arda Güler ise, yeniden kadroda kendine yer buldu.

EURO 2024 A MİLLİ TAKIM ADAY KADROSU

Kaleci: Mert Günok, Muhammed Şengezer, Okan Kocuk, Uğurcan Çakır

Defans: Mert Müldür, Zeki Çelik, Ahmetcan Kaplan, Merih Demiral, Ozan Kabak, Samet Akaydin, Cenk Özkaçar, Ferdi Kadıoğlu

Orta saha: Hakan Çalhanoğlu, İsmail Yüksek, Kaan Ayhan, Orkun Kökçü, Salih Özcan

Forvet: Cengiz Ünder, İrfan Can Kahveci, Yunus Akgün, Barış Alper Yılmaz, Kerem Aktürkoğlu, Semih Kılıçsoy, Abdülkadir Ömür, Arda Güler, Can Uzun, Enes Ünal, Kenan Yıldız, Yusuf Yazıcı

 

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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