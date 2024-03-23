Arda Güler Milli Takım kadrosunda var mı?
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A Milli Takım'ın aday kadrosu duyuruldu. Gözler ise uzun süredir sakatlıkla mücadele eden Real Madrid'in Türk yıldızı Arda Güler'e çevrildi. A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Şampiyonası hazırlıkları kapsamında özel maçta Macaristan'a konuk oldu. Karşılaşma 22.45'te başladı. Peki, Arda Güler Milli Takım kadrosunda var mı? İşte detaylar...
14 Haziran-14 Temmuz 2024 tarihleri arasında Almanya’nın ev sahipliğinde yapılacak EURO 2024 için hazırlıkları başladı. Bu kapsamda A Milli Futbol Takımı, özel maçta Macaristan'a konuk oldu. Karşılaşma 22.45'te başladı. Peki, Vincenzo Montella yönetimindeki A Milli Futbol Takımı, Arda Güler var mı?
TÜRKİYE MACARİSTAN HAZIRLIK MAÇI SON DURUM
Macaristan - Türkiye maçı 22.45'te başladı. Maçta ikinci yarı oynanırken 48. dakikada Dominik Szoboszlai penaltıdan attığı golle Macaristan takımı 1-0 öne geçti.
Hazırlık maçının ilk 11'inde ise şu isimler yer aldı; Mert Günok, Zeki Çelik, Samet Akaydin, Ozan Kabak, Rıdvan Yılmaz, İsmail Yüksek, Hakan Çalhanoğlu, Orkun Kökçü, Yunus Akgün, Kenan Yıldız, Enes Ünal.
ARDA GÜLER MİLLİ TAKIM KADROSUNA GİRDİ Mİ?
Macaristan maçı ilk 11 'inde yer almayan Arda Güler'in durumu ise merak konusu oldu. Sakatlığı nedeniyle uzun süredir A Milli Takım'a çağrılmayan Arda Güler ise, yeniden kadroda kendine yer buldu.
EURO 2024 A MİLLİ TAKIM ADAY KADROSU
Kaleci: Mert Günok, Muhammed Şengezer, Okan Kocuk, Uğurcan Çakır
Defans: Mert Müldür, Zeki Çelik, Ahmetcan Kaplan, Merih Demiral, Ozan Kabak, Samet Akaydin, Cenk Özkaçar, Ferdi Kadıoğlu
Orta saha: Hakan Çalhanoğlu, İsmail Yüksek, Kaan Ayhan, Orkun Kökçü, Salih Özcan
Forvet: Cengiz Ünder, İrfan Can Kahveci, Yunus Akgün, Barış Alper Yılmaz, Kerem Aktürkoğlu, Semih Kılıçsoy, Abdülkadir Ömür, Arda Güler, Can Uzun, Enes Ünal, Kenan Yıldız, Yusuf Yazıcı
Kaynak: Türkiye Gazetesi