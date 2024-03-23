Arda Güler Milli Takım kadrosunda var mı?

Düzenleyen: Kübra Çelepi / Kaynak: Türkiye Gazetesi 23 Mart 2024 00:06 - Güncelleme: 23 Mart 2024 00:07 - Güncelleme:

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A Milli Takım'ın aday kadrosu duyuruldu. Gözler ise uzun süredir sakatlıkla mücadele eden Real Madrid'in Türk yıldızı Arda Güler'e çevrildi. A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Şampiyonası hazırlıkları kapsamında özel maçta Macaristan'a konuk oldu. Karşılaşma 22.45'te başladı. Peki, Arda Güler Milli Takım kadrosunda var mı? İşte detaylar...