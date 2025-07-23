Arda Ünyay kimdir, nereli? Galatasaray'ın 18 yaşındaki genç yeteneği gündemde

18 yaşındaki genç stoper Arda Ünyay, Galatasaray’ın hazırlık maçında sergilediği göz kamaştırıcı performansla taraftarları heyecanlandırdı. Bonservis bedeli gündeme gelen Arda Ünyay kariyeri, memleketi ve Galatasaray'da kalıp kalmayacağı merak edildi.

Türk futbolunun genç yıldız adayların Arda Ünyay, Galatasaray'ın Avusturya'daki hazırlık kampında gösterdiği performansla tüm dikkatleri üzerine çekti. Arda Ünyay kimdir, nereli merak edildi.

ARDA ÜNYAY KİMDİR, NERELİ?

Arda Ünyay, 18 Ocak 2007’de Ankara’nın Çankaya ilçesinde doğdu. 1,87 metre boyunda olan Ünyay, stoper pozisyonunda oynuyor.

Sağ ayağını etkin kullanan Ünyay, sahadaki liderlik vasıfları, pozisyon alma yeteneği ve soğukkanlılığıyla dikkat çekerken henüz 18 yaşında olmasına rağmen profesyonel arenada adından söz ettiriyor.

Türkiye U15, U16, U17, U18 ve U19 milli takımlarında forma giydi.

ARDA ÜNYAY NEREDEN, HANGİ TAKIMDAN GELDİ?

Arda Ünyay, futbola 2018 yılında MKE Ankaragücü altyapısında başladı ve burada geçirdiği beş yılda kulübün çeşitli yaş kategorilerinde forma giydi.

2 Eylül 2022’de henüz 15 yaşındayken Ankaragücü ile beş yıllık profesyonel sözleşme imzalayarak dikkatleri üzerine çekti.

Pendikspor karşısında ilk profesyonel maçına çıktı. Süper Lig'deki ilk deneyimini ise Adana Demirspor'a karşı yaşadı.

11 Şubat 2025’te 500 bin euro bonservis bedeli ve sonraki satıştan yüzde 10 pay karşılığında Galatasaray’a transfer oldu.

ARDA ÜNYAY GALATASARAY'DA KALACAK MI?

Galatasaray, Ünyay’ın düzenli forma şansı bulması için kiralık gönderilmesini değerlendiriyor. Ancak Cagliari maçındaki golü bulduğu performansı sonrası takımda kalma ihtimali de konuşuluyor. Karar, teknik direktör Okan Buruk’un planlarına bağlı.