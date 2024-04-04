Ardahan'da seçim tekrarlanacak! Halk 2 Haziran'da yeniden sandık başına gidecek

Ardahan'da seçim tekrarlanacak. Halk yeniden sandık başına gidecek. AK Parti'nin, itirazı üzerine seçimin tekrarlanmasına karar verildi. Peki, Ardahan seçimleri ne zaman? Ardahan'da kim kazanmıştı? Ardahan Belediyesi hangi partiden? İşte detaylar...

Ardahan'da oy sayımının tamamlanmasının ardından AK Parti, seçim sonuçlarına itiraz etti. Yüksek Seçim Kurulu (YSK), seçimlerin yenilenmesine karar verdi. Ardahan'da seçim tekrarlanacak. Peki, Ardahan seçimleri ne zaman? Ardahan'da kim kazanmıştı? Ardahan hangi parti?

ARDAHAN'DA SEÇİM YENİLENECEK

Ardahan’da 176 oy farkla CHP adayı Faruk Demir’in kazandığı seçime AK Parti adayı Yunus Baydar itiraz etti. Ardahan'da CHP'nin kazandığı seçimin tekrarlanmasına karar verildi. Alınan karar sonrası halk, 2 Haziran'da yeniden sandık başına gidecek.

ARDAHAN BELEDİYE BAŞKANI KİM OLDU?

Ardahan il merkezinde kesin olmayan sonuçlara göre, CHP adayı mevcut Belediye Başkanı Faruk Demir 5 bin 49 oy, AK Parti adayı Yunus Baydar ise 4 bin 875 oy almıştı.