Arefe günü teravih namazı kılınmaz

Arefe günü teravih kılınır mı, sorusu Müslümanlar tarafından sorgulanıyor. Son oruç günü olan Arefede bayram telaşı tüm Müslümanları sardı. Peki, Arefe günü teravih namazı var mı? Ramazan Bayramı Arefesinde teravih namazı var mı? Teravih en son ne zaman? İşte detaylar...

Teravih namazı ne zaman biter, sorusuna cevap aranıyor. Arefe günü teravih kılınır mı sorusu Ramazan'dan bir gün önce başlayan teravih olması nedeniyle merak ediliyor. Arefe günü bugün teravih var mı? Son teravih namazı ne zaman kılınır? İşte cevabı...

AREFE GÜNÜ TERAVİH KILINIR MI?

Arefe günü teravih namazı kılınmıyor. Terâvîh namazı Ramazan ayında, yatsı namazından sonra sabah namazı vaktine (fecrin doğuşuna) kadar kılınabilen nâfile namazıdır. 9 Nisan Arefe gününde teravih namazı kılınmaz. Son teravih namazı 8 Nisan Pazartesi günü kılındı.

TERAVİH NAMAZI KAÇ REKATTIR? CEMAATLE KILMAK GEREKİR Mİ?

Teravihin 20 rekât oluşu ve cemaatle kılınması hadis-i şerifle bildirilmiştir. Sünnet olduğu icma ile sabittir. Peygamber efendimiz, teravihi, 8, 12 ve 20 rekât olarak da kılmıştır.

TERAVİHİ KILAMAZSAK KAZASI GEREKİR Mİ?

Kılınamayan teravih namazının kazası gerekmez.