Arya isminin anlamı ve kökeni

Düzenleyen: İrem Öz / Kaynak: Türkiye Gazetesi 18 Nisan 2024 11:24 - Güncelleme: 18 Nisan 2024 11:58 - Güncelleme:

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İkinci kez anne olan Azra Akın yeni doğan kızına soyluluk ve asalet anlamına gelen Arya ismini verdiğini açıkladı. Ardından Arya isminin anlamı nedir, kökeni ve Kur'an'da olup olmadığı merak ediliyor.