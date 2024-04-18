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Arya isminin anlamı ve kökeni

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Arya isminin anlamı ve kökeni

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İkinci kez anne olan Azra Akın yeni doğan kızına soyluluk ve asalet anlamına gelen Arya ismini verdiğini açıkladı. Ardından Arya isminin anlamı nedir, kökeni ve Kur'an'da olup olmadığı merak ediliyor.

Arya isminin anlamı nedir, Kur'an-ı Kerim'de geçiyor mu, kelimenin kökeni araştırılıyor. 

Son dönemlerde kız çocuklarına verilen popüler isimlerden biri olan "arya" kelimesi, İtalyancadan "aria" dilimize geçen bir kelimedir.

Sözlük anlamlarına göre bir opera yapıtında, solistlerden birinin söylediği kendi içinde bütünlüğü olan uzun şarkıya denir.  

İprişim yumağı, ipek ipliği yumağı, onurlu ve soylu anlamlarına da gelir. Arya isminin anlamı ve kökeni - 1. Resim

Yaygın anlam olarak soyluluk ve asalet anlamlarına gelir. 

Kız çocuklarına verilen Arya ismi Arapça kökenli değildir. Kur'an-ı Kerim'de geçmemektedir. 

Arya isminin özellikleri arasında, iyilik ve yardımsever duygular barındırır.

Soyluluğu ve asaleti temsil ettiği için güçlü ve özgüvenli özelliklere sahiptir. 

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Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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