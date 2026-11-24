Türkiye rock ve metal müzik sahnesinin tanınan vokalistlerinden Asena Özçetin, geçirdiği kaza sonucu hayatını kaybetti. Vefat haberi ardından Asena Özçetin'in hayatı ve kariyeri bir kez daha gündeme geldi. Peki, Asena Özçetin kimdir?

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Türk rock ve metal müziğinin tanınan kadın vokalistlerinden Asena Özçetin, 53 yaşında geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti. Karakedi, Cats ve Dragonborn gruplarında sahne alan sanatçının ölümü müzik dünyasını yasa boğdu.

OGÜN SANLISOY DUYURDU

30 yılı aşkın süredir müzik dünyasında yer alan ve birçok grupta solistlik yapan Özçetin'in vefat haberini müzisyen Ogün Sanlısoy duyurdu.

Sanlısoy, üzüntüsünü şu sözlerle dile getirdi:

"Hani düet yapacaktık. İyi ki vardın, nur içinde şarkı söyle."

Asena Özçetin kimdir, neden öldü?

ASENA ÖZÇETİN KİMDİR?

1990'ların başında Ankara'da sahneye adım atan Asena Özçetin, 1991 yılında Çizgi Ötesi grubunu kurdu. Daha sonra Hard Lines adını alan grupla 1996 yılına kadar sahne alan Özçetin, müzik kariyeri boyunca Karakedi, Cats ve Ankara merkezli epik metal grubu Dragonborn'da baş vokalist olarak görev yaptı.

Karakedi grubuyla Barışarock ve Rockİstanbul gibi büyük festivallerde dinleyiciyle buluşan Asena Özçetin, 2009 yılında "Uçurumlar Arasında" adlı solo albümünü yayımladı.

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