Fenerbahçe'nin Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Corendon Alanyaspor ile oynayacağı karşılaşma öncesinde ilk 11'ler açıklandı. Sarı-lacivertli takımın maç kadrosunda yer almayan Marco Asensio'nun son durumu futbolseverlerin gündemine geldi. Peki, Asensio neden yok, sakat mı? İşte İspanyol futbolcunun sağlık durumuna ilişkin son gelişmeler...

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Fenerbahçe'nin Corendon Alanyaspor karşılaşması öncesinde açıkladığı maç kadrosu, sarı-lacivertli taraftarların dikkatini çekti. UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki Aston Villa mücadelesinde forma giyemeyen Marco Asensio'nun Süper Lig karşılaşmasında görev alıp almayacağı merak ediliyordu.

ASENSİO NEDEN YOK, OYNAMIYOR?

Marco Asensio, diz bölgesindeki sakatlığı nedeniyle Fenerbahçe'nin Corendon Alanyaspor maç kadrosunda yer almadı. Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında 17 Ekim 2026 Cumartesi günü oynanacak karşılaşma öncesinde sarı-lacivertli takımın ilk 11'i ve yedek oyuncuları açıklandı. Teknik direktör İsmail Kartal'ın tercih ettiği kadroda Asensio'nun bulunmamasıyla birlikte İspanyol futbolcunun üst üste ikinci resmi maçını kaçıracağı kesinleşti. Hafta içinde UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Aston Villa ile oynanan karşılaşmada da tedbir amaçlı kadroya alınmayan 30 yaşındaki futbolcunun Alanyaspor mücadelesine yetişmesi bekleniyordu. Ancak kadroya alınmadı.

Asensio neden yok, oynamıyor? Alanyaspor maç kadrosunda yer almadı

MARCO ASENSİO SAKATLIK DURUMU

Fenerbahçe'de Marco Asensio'nun diz bölgesindeki sakatlığı nedeniyle tedavi süreci devam ediyor. İspanyol futbolcu, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Aston Villa ile oynanan karşılaşma öncesinde de yaşadığı fiziksel problem nedeniyle maç kadrosuna alınmamıştı. Futbolcunun sahalara dönüşüne ilişkin kesin bir tarih ise henüz açıklanmadı.

Marco Asensio, bu sezon Fenerbahçe formasıyla çıktığı 8 resmi karşılaşmada 402 dakika süre alırken 2 gol ve 1 asistlik katkı sağladı. Sarı-lacivertli takımın hücum organizasyonlarında görev alan 30 yaşındaki futbolcunun yokluğu, Alanyaspor karşılaşması öncesinde teknik heyetin kadro tercihlerini de etkiledi.

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