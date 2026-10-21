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Asgari ücret ne kadar olacak? 2027 zam oranı tahminleri!

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Asgari ücret ne kadar olacak? 2027 zam oranı tahminleri!
Başlık ResmiAsgari ücret ne kadar olacak

2027 yılında uygulanacak asgari ücret zam oranları gündemdeki yerini koruyor. Milyonlarca çalışan, yeni yılda maaşlarına ne kadar artış yapılacağını merak ederken enflasyon beklentileri, Orta Vadeli Program (OVP) hedefleri ve ekonomik gelişmeler ücret hesaplamalarında belirleyici olacak. Asgari ücret ne kadar olacak sorgulanırken 2027 zam oranı tahminleri de gelmeye başladı.

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Gündemdeki değerlendirmelerde yüzde 25, yüzde 28,4 ve yüzde 30 zam ihtimalleri öne çıkarken, daha yüksek bir artış yapılabileceğine ilişkin tahminler de bulunuyor. SGK Başuzmanı İsa Karakaş ise farklı bir senaryoya dikkat çekerek 2027 Ocak ayında asgari ücretin 42 bin TL'yi aşabileceğini ifade etti.

ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

Yeni asgari ücret hesaplamalarında Orta Vadeli Program'da yer alan yıl sonu enflasyon beklentisi de dikkate alınıyor. Paylaşılan tahminlerde yüzde 28,4'lük artış ihtimali üzerinden bir hesaplama yapılıyor. Bu orana göre net asgari ücretin 36 bin 49 TL seviyesine ulaşabileceği belirtiliyor. Senaryo gerçekleşirse çalışanların aylık net gelirinde yaklaşık 7 bin 974 TL artış yaşanabilecek.

Asgari ücret ne kadar olacak? 2027 zam oranı tahminleri!
Başlık ResmiAsgari ücret ne kadar olacak? 2027 zam oranı tahminleri!

SGK Başuzmanı İsa Karakaş, 2027 yılı asgari ücretine ilişkin değerlendirmesinde daha yüksek bir artış ihtimalini gündeme taşıdı. Karakaş, ücret düzenlemesinde siyasi takvimin de etkili olabileceğini öne sürerek 2027 Ocak döneminin sabit gelirli kesimler açısından önemli bir dönüm noktası olabileceğini söyledi.

Asgari ücret ne kadar olacak? 2027 zam oranı tahminleri!
Başlık ResmiAsgari ücret ne kadar olacak? 2027 zam oranı tahminleri!

Karakaş'ın değerlendirmesine göre, seçimlerin 2027 yılının ekim veya kasım aylarında yapılması ihtimalinde ocak ayında güçlü bir ücret güncellemesi gündeme gelebilir. Bu senaryoda asgari ücret artışının yüzde 50'nin altında kalmayabileceğini savunan Karakaş, net ücretin en az 42 bin TL'ye, hatta daha yüksek seviyelere ulaşabileceği tahminini paylaştı.

Asgari ücret ne kadar olacak? 2027 zam oranı tahminleri!
Başlık ResmiAsgari ücret ne kadar olacak? 2027 zam oranı tahminleri!

2027 ASGARİ ÜCRET ZAMMI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Asgari ücretin 2027 yılında hangi seviyeye çıkarılacağına ilişkin sürecin aralık ayında başlaması bekleniyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinin katılımıyla yapacağı görüşmelerde yeni dönem için uygulanacak ücretin belirlenmesi hedefleniyor.

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Editör : BETÜL TOKKAN | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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