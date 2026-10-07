Türkiye Gazetesi yazarı ve Sosyal Güvenlik Başmüfettişi İsa Karakaş, emekli ve memur maaşları ile asgari ücrete ilişkin dikkat çeken tahminlerde bulundu. Karakaş, en düşük emekli maaşının 25 bin 900 TL'ye, en düşük memur emekli aylığının ise 34 bin 680 TL'ye çıkabileceğini belirtirken, asgari ücrette yüzde 50'lik zam beklentisini açıkladı.

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Türkiye Gazetesi yazarı ve Sosyal Güvenlik Başmüfettişi İsa Karakaş, TGRT Haber canlı yayınında önemli açıklamalarda bulundu. Yaprak Hırka Yıldız ve Pınar Ergüner'in sorularını cevaplayan Karakaş, memur, emekli ve asgari ücret zammına ilişkin dikkat çeken değerlendirmeler yaptı.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Eylülde enflasyonun ağustosun tıpa tıp aynı geldiğini belirten Karakaş, "Yüzde 1,84. 3 aylık kümülatif hesap yaptığımızda SSK ve BAĞ-KUR emeklilerinin cebinde olan zam yüzde 5,56. Memurlar ve memur emeklileri için henüz enflasyon farkı oluşmadı. Yıl sonuna doğru bu rakam değişecek. Bütün bunları göz önünde bulundurduğumuz zaman olağanüstü bir gelişme olmazsa yıl sonu enflasyon beklentimiz yüzde 30 civarında. SSK ve BAĞ-KUR emeklilerimiz için zam beklentimiz yüzde 9,50-10 civarında olacak. Yüzde 10'luk bir ortalama beklentiden söz edebiliriz. Buna göre %10'luk bir ortalamadan bahsedebiliriz. En düşük emekli maaşı 23.552 TL. TL %10'u aldığımız zaman 26.000'e ulaşamayacak. Yani 25.900 TL." dedi.

Emekliye refah payı, asgari ücrete %50 zam! İsa Karakaş'tan ocak ayı için çarpıcı hesap

BAKAN ŞİMŞEK'İN VAADİNİ HATIRLATTI

Memur zammını da değerlendiren Şimşek, "Memur ve memur emekleri için ise yine temmuzda olduğu gibi enflasyonun altında bir rakam söz konusu olacak. Yani yapılacak olan güncelleme devletin resmi enflasyonun en az %2 altında olacak. Buna göre %8'lik bir güncelleme söz konusu olacak. Dolayısıyla memur maaşlarına da baktığımız zaman bugün itibariyle en düşük memur emeklisin maaşı 31.527 TL. Burada %8'lik bir güncellemeden bahsedebiliriz. Çünkü %7,5 ile 9,5 arası ortalama %8. Ancak geçen programda da söylemiştik Sayın Şimşek'in bir vaadi oldu. Memur ve memur emeklileri dair hiç kimse enflasyona ezilmeyecek diye bir vaatte bulundu. Bu vaatte olursa o zaman %8 yerine memur ve memur emekliler %10 oranında bir güncelleme olacak. Ve dolayısıyla en düşük memur emeklisinin maaşı da Sayın Şimşek'in de vaadi yerine getirilirse 34.680 TL'ye ulaşmış olacak." şeklinde konuştu.

"EMEKLİLERE REFAH PAYI VERİLMESİ MECBURİDİR"

"Emeklilere refah payı verilmeli" diyen Karakaş, "Şimdi bütün bu rakamlara baktığımız zaman bugün itibariyle açlık sınırının çok altında. Yani mutfak masraflarını karşılamaktan çok uzak. Bu anlamda artık milli gelirden ocak ayından itibaren bütün emeklilere bir refah payının verilmesi mecburidir, zorunludur. Diğer türlü geçinmeleri mümkün değil. Açlık sınırı 37.801 TL'den bahsediyoruz. Bakın 37.801 TL nerede? 28.000 TL'lik asgari ücret nerede? 23.552 TL'lik emekli maaşı nerede? Yani arada bir uçurum var." ifadelerini kullandı.

Emekliye refah payı, asgari ücrete %50 zam! İsa Karakaş'tan ocak ayı için çarpıcı hesap

"İŞÇİ TEMSİLCİSİ MASAYA OTURMAYACAK"

Asgari ücret zammıyla ilgilide değerlendirmeler yapan Karakaş sözlerini şöyle tamamladı:

37.801 TL'lik mutfak masrafından bahsediyoruz açlık sınırından. Yani bu haliyle asgari ücret o kadar düşük duruma geldi ki yani korkunç duruma geldi asgari ücret. Şubat ayında işçinin cebine girecek. O zamana geldiğimiz zaman açlık sınırının çok altında kalacak. Şimdi asgari ücret görüşmeleri aralık ayı içerisinde görüşmeler başlayacak. Bugün itibariyle 37.801 TL olan açlık sınırı aralık ayına geldiğimiz zaman 40.000 TL'ye yaklaşacak. Dolayısıyla siz %30-40 zam yapsanız bile açlık sınırına yaklaşamayacaksınız. Hele ki yılbaşında şubat ve sonrasına geldiğimiz zaman %50'lik güncelleme yapsanız bile asgari ücret yine mutfak masraflarını karşılamaktan uzak kalacak. Şimdi aralık ayına geldiğimiz zaman işçi kesiminin temsilcisi, asgari ücretin temsilcisi olan işçi kesimi masaya oturmayacak. Neden oturmayacak? Şartı şu olacak açlık sınırının altında bir rakam önermeyin. Bakın bekar bir işçinin yani yasa gereği olması gereken rakamdan bahsetmiyoruz biz burada sadece açlık sınırından bahsediyoruz bu rakamın altında bir asgari ücretle teklif geldiği zaman yine hükümet ne yapacak? Hükümet de patronlarla oturup belirlemek zorunda kalacak. Yine işçi tarafı olmayacak.

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ASGARİ ÜCRETE YÜZDE 50 ZAM BEKLENTİSİ

Asgari ücrette bizim beklentimiz, eğer seçim temmuz öncesinde olursa 2027 yılında %50'yi bir kereden yapmış olacak. En az %50 civarında bir güncelleme yapacak. Bir düşünün yani %50 derken çok büyük bir rakamdan bahsediyoruz. %50 yapsanız bile 28 bin TL'lik rakam yine açlık sınırının gerisinde olacak yıl ortasına geldiğimiz zaman. Yok eğer seçim takvimi biraz gecikme olursa tekrar söylüyorum en az %30'luk bir beklenti içerisinde olacağız. Neden? Çünkü Temmuz ayında %14.62'lik bir enflasyon vardı hatırladığım kadarıyla. Bu asgari ücretlere yansımadı. Geçen senede ara zam yapılmadı. Şimdi siz ne yaptınız? Geçen sene dediniz ki beklenen enflasyon. Beklenen enflasyonun da altında kaldı. Bu durumda bunun telafi edilmesi için en az %30 oranında ocak ayında yapılmasını öngörüyoruz. Seçim takvimine göre %20'lik ilave bir ara zamla yine %50'yi bulmasını öngörüyoruz."

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : MESUT ŞAHİN Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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