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2027 yılı maaş zammında üç senaryo masada: Asgari ücrette net maaş 36 bin TL'yi bulabilir!

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2027 yılı maaş zammında üç senaryo masada: Asgari ücrette net maaş 36 bin TL'yi bulabilir!

Yeni yıl yaklaşırken milyonlarca vatandaş 2027 maaş hesaplarına kilitlendi.  

Aralık ayında çalışmalarına başlaması beklenen Asgari Ücret Tespit Komisyonu öncesinde, enflasyon tahminleri ve Orta Vadeli Program'daki (OVP) hedefler üzerinden farklı hesaplamalar yapılıyor. 

Sabah gazetesinden Faruk Erdem'in aktardığı değerlendirmelerde, yeni asgari ücret için üç ayrı artış ihtimali üzerinde duruluyor.

2027 yılı maaş zammında üç senaryo masada: Asgari ücrette net maaş 36 bin TL'yi bulabilir!

YENİ ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

Paylaşılan hesaplamalara göre olası rakamlar şöyle:

Yüzde 25 zam: Brüt asgari ücretin 33 bin 30 TL'den 41 bin 287,50 TL'ye, net ücretin ise 28 bin 75,50 TL'den 35 bin 95 TL'ye yükselmesi öngörülüyor.

Yüzde 28,4 zam: OVP'deki yıl sonu enflasyon tahmini esas alındığında brüt ücretin 38 bin 559 TL, net ücretin de 36 bin 49 TL olacağı belirtiliyor.

Yüzde 30 zam: Bu senaryonun gerçekleşmesi halinde brüt asgari ücret 42 bin 939 TL'ye, net ücret ise 36 bin 500 TL seviyesine çıkıyor.

2027 yılı maaş zammında üç senaryo masada: Asgari ücrette net maaş 36 bin TL'yi bulabilir!

EMEKLİ VE MEMUR İÇİN İLK İPUÇLARI GELDİ

Asgari ücretin yanı sıra memur ve emekli maaşları için de 6 aylık enflasyon verileri üzerinden ilk tahminler belli oldu. 

2027 yılı maaş zammında üç senaryo masada: Asgari ücrette net maaş 36 bin TL'yi bulabilir!

SSK ve Bağ-Kur emeklileri için 6 aylık enflasyon artışının yüzde 9-10 bandında gerçekleşmesi öngörülüyor.

Memur ve memur emeklilerinde ise yüzde 5'lik toplu sözleşme zammına eklenecek enflasyon farkıyla birlikte toplam artışın yüzde 7-8 civarında olması bekleniyor. 

2027 yılı maaş zammında üç senaryo masada: Asgari ücrette net maaş 36 bin TL'yi bulabilir!

Memur maaşlarındaki bu yükseliş, sosyal yardım ödemeleri ile kıdem tazminatı tavan tutarını da doğrudan yukarı taşıyacak.

Editör : ÇAĞLA ÇAĞLAR | Kaynak: HABER MERKEZİ
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