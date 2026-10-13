2027 yılı maaş zammında üç senaryo masada: Asgari ücrette net maaş 36 bin TL'yi bulabilir!

YENİ ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

Paylaşılan hesaplamalara göre olası rakamlar şöyle:

Yüzde 25 zam: Brüt asgari ücretin 33 bin 30 TL'den 41 bin 287,50 TL'ye, net ücretin ise 28 bin 75,50 TL'den 35 bin 95 TL'ye yükselmesi öngörülüyor.

Yüzde 28,4 zam: OVP'deki yıl sonu enflasyon tahmini esas alındığında brüt ücretin 38 bin 559 TL, net ücretin de 36 bin 49 TL olacağı belirtiliyor.

Yüzde 30 zam: Bu senaryonun gerçekleşmesi halinde brüt asgari ücret 42 bin 939 TL'ye, net ücret ise 36 bin 500 TL seviyesine çıkıyor.