Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Haberler

Atletico Madrid-Manchester United maçı hangi kanalda, şifresiz mi? Şampiyonlar Ligi canlı yayın

Whatsapp İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Atletico Madrid-Manchester United maçı hangi kanalda, şifresiz mi? Şampiyonlar Ligi canlı yayın
Başlık ResmiAtletico Madrid-Manchester United maçı hangi kanalda, şifresiz mi

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ikinci hafta heyecanı Atletico Madrid-Manchester United karşılaşmasıyla devam ediyor. İspanyol temsilcisi, İngiliz ekibini kendi sahasında ağırlayarak Avrupa arenasında önemli bir galibiyet elde etmeyi hedefliyor. Atletico Madrid-Manchester United maçı hangi kanalda, şifresiz mi merak edilirken Şampiyonlar Ligi maçlarının canlı yayın bilgileri netleşti.

Kaydet
|

Atletico Madrid, organizasyonun ilk haftasında Liverpool'a deplasmanda 2-1 mağlup oldu. Manchester United ise kendi sahasında Sabah'ı 4-0 yenerek turnuvaya galibiyetle başladı. Peki, Atletico Madrid-Manchester United maçı hangi kanalda, şifresiz mi? Atletico Madrid-Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta?

Atletico Madrid-Manchester United maçı hangi kanalda, şifresiz mi? Şampiyonlar Ligi canlı yayın
Başlık ResmiAtletico Madrid-Manchester United maçı hangi kanalda, şifresiz mi? Şampiyonlar Ligi canlı yayın

ATLETİCO MADRİD-MANCHESTER UNİTED MAÇI HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ?

Atletico Madrid-Manchester United maçı, tabii Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Karşılaşma şifreli olarak abonelik üzerinden ekranlara gelecek.

Karşılaşmada İsveçli hakem Glenn Nyberg görev yapacak.

Atletico Madrid-Manchester United maçı hangi kanalda, şifresiz mi? Şampiyonlar Ligi canlı yayın
Başlık ResmiAtletico Madrid-Manchester United maçı hangi kanalda, şifresiz mi? Şampiyonlar Ligi canlı yayın

ATLETİCO MADRİD-MANCHESTER UNİTED MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Atletico Madrid ile Manchester United, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında 13 Ekim Salı günü karşı karşıya gelecek. İspanya'nın başkenti Madrid'de bulunan Riyadh Air Metropolitano Stadı'nda oynanacak müsabakanın başlama saati 22.00 olarak belirlendi.

Atletico Madrid-Manchester United maçı hangi kanalda, şifresiz mi? Şampiyonlar Ligi canlı yayın
Başlık ResmiAtletico Madrid-Manchester United maçı hangi kanalda, şifresiz mi? Şampiyonlar Ligi canlı yayın

ATLETİCO MADRİD-MANCHESTER UNİTED MUHTEMEL 11

Atletico Madrid: Oblak, Llorente, Pubill, Romero, Hancko, Simeone, Barrios, Koke, Baena, Alvarez, David.

Manchester United: Lammens, Dalot, Yoro, Martinez, Shaw, Tielemans, Mainoo, Mbeumo, Bruno Fernandes, Cunha, Rashford

İLGİLİ HABERLER
Galatasaray Barcelona şifresiz canlı yayın frekans bilgileri! Galatasaray maçı hangi kanalda, ne zaman?
HABERLER
Galatasaray Barcelona şifresiz canlı yayın frekans bilgileri! Galatasaray maçı hangi kanalda, ne zaman?
Raphinha Galatasaray maçında oynayacak mı? Galatasaray-Barcelona maç kadrosu duyuruldu
HABERLER
Raphinha Galatasaray maçında oynayacak mı? Galatasaray-Barcelona maç kadrosu duyuruldu
Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman, hangi kanalda? Aston Villa-Fenerbahçe canlı yayın bilgileri
HABERLER
Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman, hangi kanalda? Aston Villa-Fenerbahçe canlı yayın bilgileri
Editör : BETÜL TOKKAN | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
Whatsapp İkon Facebook İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Haberler
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

SONRAKİ HABER

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.