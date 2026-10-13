UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ikinci hafta heyecanı Atletico Madrid-Manchester United karşılaşmasıyla devam ediyor. İspanyol temsilcisi, İngiliz ekibini kendi sahasında ağırlayarak Avrupa arenasında önemli bir galibiyet elde etmeyi hedefliyor. Atletico Madrid-Manchester United maçı hangi kanalda, şifresiz mi merak edilirken Şampiyonlar Ligi maçlarının canlı yayın bilgileri netleşti.

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Atletico Madrid, organizasyonun ilk haftasında Liverpool'a deplasmanda 2-1 mağlup oldu. Manchester United ise kendi sahasında Sabah'ı 4-0 yenerek turnuvaya galibiyetle başladı. Peki, Atletico Madrid-Manchester United maçı hangi kanalda, şifresiz mi? Atletico Madrid-Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta?

Atletico Madrid-Manchester United maçı hangi kanalda, şifresiz mi? Şampiyonlar Ligi canlı yayın

ATLETİCO MADRİD-MANCHESTER UNİTED MAÇI HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ?

Atletico Madrid-Manchester United maçı, tabii Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Karşılaşma şifreli olarak abonelik üzerinden ekranlara gelecek.

Karşılaşmada İsveçli hakem Glenn Nyberg görev yapacak.

Atletico Madrid-Manchester United maçı hangi kanalda, şifresiz mi? Şampiyonlar Ligi canlı yayın

ATLETİCO MADRİD-MANCHESTER UNİTED MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Atletico Madrid ile Manchester United, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında 13 Ekim Salı günü karşı karşıya gelecek. İspanya'nın başkenti Madrid'de bulunan Riyadh Air Metropolitano Stadı'nda oynanacak müsabakanın başlama saati 22.00 olarak belirlendi.





Atletico Madrid-Manchester United maçı hangi kanalda, şifresiz mi? Şampiyonlar Ligi canlı yayın

ATLETİCO MADRİD-MANCHESTER UNİTED MUHTEMEL 11

Atletico Madrid: Oblak, Llorente, Pubill, Romero, Hancko, Simeone, Barrios, Koke, Baena, Alvarez, David.

Manchester United: Lammens, Dalot, Yoro, Martinez, Shaw, Tielemans, Mainoo, Mbeumo, Bruno Fernandes, Cunha, Rashford

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : BETÜL TOKKAN Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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