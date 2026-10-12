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Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman, hangi kanalda? Aston Villa-Fenerbahçe canlı yayın bilgileri

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Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman, hangi kanalda? Aston Villa-Fenerbahçe canlı yayın bilgileri
Başlık ResmiFenerbahçe Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman, hangi kanalda

Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman, hangi kanalda merakla takip edilirken Aston Villa-Fenerbahçe canlı yayın bilgileri netlik kazandı. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden Fenerbahçe, lig aşamasının ikinci haftasında İngiltere temsilcisi Aston Villa ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Sarı-lacivertli ekip, Avrupa arenasındaki kritik mücadele öncesinde hazırlıklarını İstanbul'da sürdürürken futbolseverler maçın tarihi, başlama saati ve yayın kanalını araştırmaya başladı.

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İngiltere'deki Villa Park Stadı'nda oynanacak Aston Villa-Fenerbahçe karşılaşması için geri sayım başladı. Karşılaşmada Slovak hakem Ivan Kruzliak görev yapacak. Peki, Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman, hangi kanalda? Aston Villa-Fenerbahçe canlı yayın nerede izlenir, şifresiz mi?

Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman, hangi kanalda? Aston Villa-Fenerbahçe canlı yayın bilgileri
Başlık ResmiFenerbahçe Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman, hangi kanalda? Aston Villa-Fenerbahçe canlı yayın bilgileri

FENERBAHÇE ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında 14 Ekim 2026 Çarşamba günü İngiltere temsilcisi Aston Villa ile karşılaşacak. Villa Park'ta oynanacak mücadele, Türkiye saatiyle 22.00'de başlayacak. Fenerbahçe-Aston Villa maçı TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman, hangi kanalda? Aston Villa-Fenerbahçe canlı yayın bilgileri
Başlık ResmiFenerbahçe Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman, hangi kanalda? Aston Villa-Fenerbahçe canlı yayın bilgileri

ASTON VİLLA-FENERBAHÇE CANLI YAYIN NEREDE İZLENİR, ŞİFRESİZ Mİ?

Aston Villa-Fenerbahçe maçı TRT 1'den şifresiz olarak yayınlanacak. Futbolseverler mücadeleyi televizyonlarından TRT 1 aracılığıyla takip edebilecek.

Karşılaşmayı Slovak hakem Ivan Kruzliak yönetecek. Kruzliak'ın yardımcılıklarını Branislav Hancko ile Jan Pozor yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Slovak Peter Kralovic olacak.

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Editör : BETÜL TOKKAN | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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