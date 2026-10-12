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Şampiyonlar Ligi maçları hangi kanalda, ne zaman? Canlı yayın bilgileri ve 2. hafta maç takvimi

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Şampiyonlar Ligi maçları hangi kanalda, ne zaman? Canlı yayın bilgileri ve 2. hafta maç takvimi
Başlık ResmiŞampiyonlar Ligi maçları hangi kanalda, ne zaman

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ikinci hafta karşılaşmaları için geri sayım başladı. Avrupa'nın önde gelen kulüplerini karşı karşıya getirecek mücadeleler, 13 ve 14 Ekim 2026 tarihlerinde oynanacak. Türkiye'yi turnuvada temsil eden Galatasaray, sahasında İspanyol devi Barcelona'yı ağırlarken Fenerbahçe, İngiltere deplasmanında Aston Villa ile karşılaşacak. Şampiyonlar Ligi maçları hangi kanalda, ne zaman merak edilirken canlı yayın bilgileri ve maç tarihleri de duyuruldu.

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Şampiyonlar Ligi'nde ikinci hafta heyecanı 13 Ekim Salı günü başlayacak ve 14 Ekim Çarşamba günü oynanacak karşılaşmalarla devam edecek. İlk gün Galatasaray, sahasında Barcelona karşısında puan arayacak. Aynı gün Avrupa'nın farklı liglerinden takımlar da ikinci hafta mücadelesinde sahaya çıkacak. 14 Ekim Çarşamba günü ise Fenerbahçe, Aston Villa deplasmanında mücadele edecek. Peki, Şampiyonlar Ligi maçları hangi kanalda, ne zaman?

Şampiyonlar Ligi maçları hangi kanalda, ne zaman? Canlı yayın bilgileri ve 2. hafta maç takvimi
Başlık ResmiŞampiyonlar Ligi maçları hangi kanalda, ne zaman? Canlı yayın bilgileri ve 2. hafta maç takvimi

ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇLARI HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında oynanacak karşılaşmalar TRT'nin yayın platformları üzerinden takip edilebilecek. Galatasaray'ın Barcelona ile yapacağı mücadele TRT 1 ekranlarında yayınlanırken Fenerbahçe'nin Aston Villa deplasmanındaki karşılaşması da TRT 1'den izlenebilecek.

Diğer müsabakalar ise maç programına göre tabii Spor, tabii Spor 1, tabii Spor 2, tabii Spor 3, tabii Spor 4 ve tabii Spor 5 kanallarında canlı yayınlanacak.

Şampiyonlar Ligi maçları hangi kanalda, ne zaman? Canlı yayın bilgileri ve 2. hafta maç takvimi
Başlık ResmiŞampiyonlar Ligi maçları hangi kanalda, ne zaman? Canlı yayın bilgileri ve 2. hafta maç takvimi

ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇLARI NE ZAMAN?

13 Ekim Salı:

19.45 Lens (Fransa) - Sporting (Portekiz) - Tabii Spor

19.45 Sabah (Azerbaycan) - Slavia Prag (Çekya) - Tabii Spor 1

22.00 Galatasaray - Barcelona (İspanya) - TRT 1

22.00 Arsenal (İngiltere) - Lille (Fransa) -Tabii Spor 1

22.00 Atletico Madrid (İspanya) - Manchester United (İngiltere) - Tabii Spor

22.00 Inter (İtalya) - Club Brugge (Belçika) - Tabii Spor 2

22.00 Leipzig (Almanya) - PSV (Hollanda) - Tabii Spor 5

22.00 Viking (Norveç) - Bayern Münih (Almanya) - Tabii Spor 3

22.00 Villarreal (İspanya) - Napoli (İtalya) - Tabii Spor 4

14 Ekim Çarşamba:

19.45 Feyenoord (Hollanda) - Como (İtalya) - Tabii Spor 1

19.45 LASK (Avusturya) - Liverpool (İngiltere) - Tabii Spor

22.00 Aston Villa (İngiltere) - Fenerbahçe - TRT 1

22.00 Bodo/Glimt (Norveç) - Borussia Dortmund (Almanya) - Tabii Spor 3

22.00 Manchester City (İngiltere) - Paris Saint-Germain (Fransa) - Tabii Spor

22.00 Real Betis (İspanya) - Porto (Portekiz) - Tabii Spor 4

22.00 Roma (İtalya) - Real Madrid (İspanya) -Tabii Spor 1

22.00 Slovan Bratislava (Slovakya) - Stuttgart (Almanya) -Tabii Spor 5

22.00 Shakhtar Donetsk (Ukrayna) - AEK (Yunanistan) - Tabii Spor 2

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Editör : BETÜL TOKKAN | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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