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Aston Villa-Fenerbahçe maçına sürpriz konuk: Geleceğim

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Aston Villa-Fenerbahçe maçına sürpriz konuk: Geleceğim
Başlık ResmiAston Villa-Fenerbahçe maçına sürpriz konuk: Geleceğim

Nijeryalı sağ bek Bright Osayi-Samuel, eski takımı Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında Aston Villa ile deplasmanda oynayacağı karşılaşmaya geleceğini söyledi.

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İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında 14 Ekim Çarşamba günü Premier Lig ekibi Aston Villa'yı ağırlayacak.

ASTON VILLA MAÇINA GELECEK

Karşılaşma öncesinde sosyal medya hesabından Bright Osayi-Samuel'e yöneltilen soru dikkat çekti. 28 yaşındaki oyuncu, "Aston Villa maçına gelecek misin?" sorusuna "Evet" cevabını verdi.

Fenerbahçe, Ocak 2021'de Bright Osayi-Samuel'e 500 bin euro bonservis ödemişti.
Başlık ResmiFenerbahçe, Ocak 2021'de Bright Osayi-Samuel'e 500 bin euro bonservis ödemişti.

FENERBAHÇE PERFORMANSI

Birmingham forması giyen Bright Osayi-Samuel, 4,5 yıllık Fenerbahçe kariyerinde 178 maça çıktı ve 7 gol, 15 asistlik skor katkısı sağladı.

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Editör : GÖKHAN KARATAŞ | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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