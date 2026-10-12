Aston Villa-Fenerbahçe maçına sürpriz konuk: Geleceğim
Nijeryalı sağ bek Bright Osayi-Samuel, eski takımı Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında Aston Villa ile deplasmanda oynayacağı karşılaşmaya geleceğini söyledi.
Kaydet
|
İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında 14 Ekim Çarşamba günü Premier Lig ekibi Aston Villa'yı ağırlayacak.
ASTON VILLA MAÇINA GELECEK
Karşılaşma öncesinde sosyal medya hesabından Bright Osayi-Samuel'e yöneltilen soru dikkat çekti. 28 yaşındaki oyuncu, "Aston Villa maçına gelecek misin?" sorusuna "Evet" cevabını verdi.
FENERBAHÇE PERFORMANSI
Birmingham forması giyen Bright Osayi-Samuel, 4,5 yıllık Fenerbahçe kariyerinde 178 maça çıktı ve 7 gol, 15 asistlik skor katkısı sağladı.
Bizi Takip Edin