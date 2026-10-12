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Spor

Fenerbahçe'de sabır taşı çatlayacak: Kerem Aktürkoğlu isyanı!

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Fenerbahçe'de sabır taşı çatlayacak: Kerem Aktürkoğlu isyanı!
Başlık ResmiFenerbahçe'de sabır taşı çatlayacak: Kerem Aktürkoğlu isyanı!

Bu sezon golle tanışamayan Kerem Aktürkoğlu kaçırdığı fırsatlarla saç baş yolduruyor, toplarla rakiplere fırsat tanıyor, İsmail Kartal ısrar ediyor, tribünler homurdanıyor...

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Mehmet Emin Uluç
MEHMET EMİN ULUÇ

Fenerbahçe tarihinin en pahalı yerlisi Kerem Aktürkoğlu’nun performansı yerlerde sürünse de İsmail Kartal millî yıldızdan vazgeçmiyor. Bu sezon 14 resmî maça çıkan sarı lacivertlilerde Kerem, 10’u ilk on birde olmak üzere 12 karşılaşmada forma giydi. Kerem, beyin sarsıntısı geçirdiği Konya maçından sonra Lyon ve Samsun karşılaşmalarında tedbir amaçlı dinlendirilirken diğer bütün mücadelelerde Kartal’ın ilk tercihlerinden oldu. Avrupa’da ve ligde ikişer asist yaparken gol sevinci yaşamayan Kerem’in fiziksel ve mental durumu tepki çekse de Kartal ondan vazgeçmedi.

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OĞUZ’UN SUÇU NE?

İsmail Hoca, sadece 4’ü ilk on birde 13 karşılaşmada 2 gol, 3 asistle oynamasına rağmen Oğuz Aydın’ı ancak alternatif olarak görüyor. Oğuz müzmin yedek olarak dururken, Kerem formayı sırtından çıkarmıyor. Kaçırdığı pozisyonlar bir yana, Kerem’in ikili mücadelelerde zayıf kalması, kaybettiği topların rakip ataklara dönüşmesi tribünler gibi takım arkadaşlarının da sabrını zorluyor. Rize’de benzer görüntü sergilemesine rağmen 88 dakika sahada kalan Kerem’in kaçırdığı net gol pozisyonu karşısında Guendouzi’nin tepkisi taraftarların duygularına tercüman oldu.

Kerem Aktürkoğlu (solda)
Başlık ResmiKerem Aktürkoğlu (solda)

BİYONİK SKRINIAR

Fenerbahçe savunmasının sigortası Milan Skriniar sezon başından beri nefes almadı. Sarı lacivertlilerin çıktığı 14 maça da ilk on birde başlayan kaptan, 69’da oyundan çıktığı Eyüpspor karşılaşması hariç tüm karşılaşmalarda tam zamanlı görev aldı. Skriniar, Slovakya’nın Uluslar Ligi’nde oynadığı dört maçın tamamında da oynadı. Skriniar sırtındaki ağır yükten şikâyet etmese de İsmail Kartal, sakatlanmasından korktuğu yıldızını dinlendirmek için fırsat kolluyor.

Milan Skriniar
Başlık ResmiMilan Skriniar

KURTARICI EDERSON

Aziz Yıldırım’ın sahiplenmesiyle kendine gelen Ederson artık istenmeyen adam değil. Mental toparlanmayla eski formunu yakalayan Brezilyalı eldiven yaptığı kritik kurtarışlarla sadece güven vermiyor, aynı zamanda Fenerbahçe’yi ayakta tutuyor. Bu sezon forma giydiği 9 maçta 7 gol yiyen Ederson, 4 karşılaşmada kalesine duvar ördü. Sambacı son üç lig maçını gol yemeden tamamladı.

Ederson
Başlık ResmiEderson
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