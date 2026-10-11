Nihat Kahveci’den olay sözler: Kerem'e operasyon yapılmış

Fenerbahçe’nin Çaykur Rizespor’u 3-0 mağlup ettiği maçı değerlendiren Nihat Kahveci, Kerem Aktürkoğlu’nun performansını sert sözlerle eleştirdi. Oğuz Aydın’ın 7 dakikada 1 gol ve 1 asistlik katkısına dikkat çeken Kahveci, milli futbolcunun 88 dakika sahada kalmasına tepki gösterdi.

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Fenerbahçe’nin Çaykur Rizespor’u 3-0 mağlup ettiği karşılaşmayı değerlendiren Nihat Kahveci, sarı-lacivertlilerin galibiyetine rağmen Kerem Aktürkoğlu’nun performansını eleştirdi. Oğuz Aydın’ın kısa sürede yaptığı katkıya dikkat çeken Kahveci, Kerem’in 88 dakika sahada kalmasına tepki gösterirken Ederson’a ise övgüde bulundu.

Nihat Kahveci’den olay sözler: Kereme operasyon yapılmış

NİHAT KAHVECİ’DEN KEREM AKTÜRKOĞLU’NA ELEŞTİRİ

Fenerbahçe’nin hücum hattındaki performansları Kontraspor’da değerlendiren Nihat Kahveci, Kerem Aktürkoğlu’nun karşılaşmadaki oyununu yetersiz buldu. Oğuz Aydın’ın oyuna girdikten sonra kısa sürede 1 gol ve 1 asistlik katkı sağlamasını örnek gösteren Kahveci, şu ifadeleri kullandı:

“Oğuz Aydın oyuna girdi, 7 dakikada 7 bin dakikalık Kerem Aktürkoğlu katkısı sağladı; 1 gol, 1 asist. İrfan Can Kahveci... 'Kahveci'ler kötü gol atmaz derim yine güzel golle döndü. Lukaku da gol atabilirdi. Bana göre Fenerbahçe'nin en kötüsü yine Kerem'di, 3-0'a kadar oyunda kaldı.”

Nihat Kahveci’den olay sözler: Kereme operasyon yapılmış

“KEREM AKTÜRKOĞLU’NA OPERASYON YAPILMIŞ!”

Kerem’in performansını ironik ifadelerle eleştirmeyi sürdüren Kahveci, milli futbolcunun top kontrolü ve son vuruşlardaki yetersizliğine dikkat çekti. Yıldız oyuncunun kaçırdığı fırsatların milli takım performansına da yansıyabileceğini belirten yorumcu, şöyle konuştu:

“Kerem Aktürkoğlu'na operasyon yapılmış! Ayağına, bileğine, dizine, görüş açısına, topu kontrolüne bir şeyler yapılmış. Bu Vinicius olayı var ya, bence Kerem'le ilgili konuşulması lazım. Gerçekten yine bugün çok kötüydü. Kerem kötü de olsa çatala bir top atar. Bugün yine bir pozisyona girdi ikinci yarıda. Topu bir çekti auta attı. Vur kaleci tutsun, vur direkten dönsün... Sonuçta milli takım oyuncusu, girdiği pozisyonları gol atsın isterim. Bunlar sonra moral olarak milli takımımıza yansıyor.”

Nihat Kahveci’den olay sözler: Kereme operasyon yapılmış

“88 DAKİKA SAHADA KALABİLİYOR, BENİM AKLIM ALMIYOR”

Kerem Aktürkoğlu’nun performansından duyduğu memnuniyetsizliği dile getiren Kahveci, oyuncunun 88 dakika sahada kalmasını da sorguladı. Oğuz Aydın ve Nene’nin daha fazla süre alması gerektiğini savunan yorumcu, teknik direktör İsmail Kartal’ın oyuncu tercihlerini gündeme getirdi.

Kahveci, “Kerem çok kötü ama 88 dakika oynuyor, sahada kalabiliyor, benim aklım almıyor! Şimdi bu Oğuz'u 7 dakika izleyen Fenerbahçeli taraftarlar 'İsmail hocam yendik, son 2 maçta 11 gol attık ama Oğuz daha çok oynamalı' demiyor mu? Ya da 'Nene'yi neden oyuna almıyorsun?' demiyorlar mı?” ifadelerini kullandı.

Nihat Kahveci’den olay sözler: Kereme operasyon yapılmış

EDERSON’A ÖVGÜ

Fenerbahçe’nin kalecisi Ederson’un performansını da değerlendiren Nihat Kahveci, Brezilyalı file bekçisinin bu sezonki oyununa dikkat çekti. Ederson’un takıma önemli katkı sağladığını belirten Kahveci, geçen sezonki Galatasaray karşılaşmasında yaşananları da hatırlatarak şu ifadeleri kullandı:

“Dua etsinler Ederson bu sene geldi, Ederson bu sene var. Geçen sene o Galatasaray maçında atılmak için yaptıkları... Gitse neden gitti denmez ama bu sene iyi oynuyor.”

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : ERENAY KOÇKAN Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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