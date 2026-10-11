Acun Ilıcalı’dan İngiltere'de Türk sanatçıyla konser sürprizi

Hull City’nin Everton maçı öncesinde düzenlenecek organizasyonda dünyaca ünlü Türk tenor Murat Karahan, Elvis Presley’nin hafızalara kazınan eserini MKM Stadyumu’nda seslendirecek. Acun Ilıcalı’nın öncülüğündeki etkinlikte futbol coşkusu ile müzik bir araya gelecek.

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İngiltere Premier Lig ekibi Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı, Everton ile oynanacak mücadele öncesinde futbolseverleri farklı bir organizasyonla buluşturmaya hazırlanıyor. Dünyaca ünlü Türk tenor Murat Karahan, MKM Stadyumu'nda vereceği mini konserle maç öncesinde sahne alacak.

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Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı, futbol coşkusunu müzikle bir araya getirecek özel bir etkinlik için hazırlıklarını sürdürüyor. Everton karşılaşması öncesinde düzenlenecek organizasyonda, futbolun atmosferi ile operanın evrensel dili aynı sahnede buluşacak.

Dünyaca ünlü Türk tenor Murat Karahan, 25 bin seyirci kapasiteli MKM Stadyumu'nda maç öncesinde mini bir konser verecek. Karahan, performansı sırasında Elvis Presley'nin efsaneleşen eseri Can't Help Falling in Love şarkısını da seslendirecek.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : ERENAY KOÇKAN Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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