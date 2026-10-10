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Fenerbahçe Rize'de üçledi! Ederson tuttu, yedekler işi bitirdi

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Fenerbahçe Rize'de üçledi! Ederson tuttu, yedekler işi bitirdi
Başlık ResmiFenerbahçe Rize'de üçledi! Ederson tuttu, yedekler işi bitirdi

Fenerbahçe, Çaykur Rizespor’u deplasmanda 3-0 mağlup etti. Ederson kritik kurtarışlarıyla gole izin vermezken, yedek kulübesinden oyuna giren İrfan Can Kahveci ve Oğuz Aydın golleriyle galibiyete damga vurdu.

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Trendyol Süper Lig’in 7. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Çaykur Rizespor’u 3-0 mağlup etti. Milli ara sonrası lige galibiyetle dönen sarı-lacivertliler, bu sonuçla puanını 13’e yükseltti. Marco Asensio, İrfan Can Kahveci ve Oğuz Aydın’ın golleriyle kazanan Kanarya, Rize deplasmanında üst üste 7. galibiyetini aldı.

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Fenerbahçe, Çaykur Rizespor karşısındaki yenilmezlik serisini de sürdürdü. Karadeniz ekibiyle ligde oynadığı son 14 maçta mağlubiyet yaşamayan sarı-lacivertliler, bu karşılaşmalarda 13 galibiyet ve 1 beraberlik elde etti. Rize’deki son 7 maçın tamamını kazanan Fenerbahçe, bu süreçte rakip fileleri 26 kez havalandırdı.

Sarı-lacivertliler, hafta içinde UEFA Şampiyonlar Ligi’nde İngiliz ekibi Aston Villa’ya konuk olacak.

EDERSON’DAN DUVAR GİBİ PERFORMANS

Fenerbahçe’nin Brezilyalı kalecisi Ederson, Çaykur Rizespor karşısında yaptığı kritik kurtarışlarla dikkat çekti. Ligdeki performansını yükselten deneyimli file bekçisi, üst üste 3 maçta kalesini gole kapattı. Ederson, bu sezon ligde çıktığı 4 maçta rakiplerinin gol sevinci yaşamasına izin vermedi.

ASENSİO SAHALARA GOLLE DÖNDÜ

Tedavi sürecinin ardından formasına kavuşan Marco Asensio, Çaykur Rizespor karşısında ilk 11’de sahaya çıktı ve takımının ilk golünü kaydetti. Ligde bu sezon 3. maçına çıkan İspanyol futbolcu, 2. golünü attı.

59 dakika sahada kalan Asensio, yerini İrfan Can Kahveci’ye bıraktı.

OĞUZ AYDIN OYUNA GİRDİ, SKORU DEĞİŞTİRDİ

Karşılaşmaya yedek kulübesinde başlayan Oğuz Aydın, 80. dakikada Greenwood’un yerine oyuna dahil oldu. Genç oyuncu, kısa sürede skora doğrudan katkı sağladı.

dakikada İrfan Can Kahveci’nin golünde asisti yapan Oğuz Aydın, 87. dakikada ise ağları havalandırdı. Böylece 25 yaşındaki kanat oyuncusu, 1 gol ve 1 asistle galibiyette önemli rol oynadı. Oğuz, ligdeki gol sayısını da 2’ye yükseltti.

İRFAN CAN KAHVECİ’DEN İKİ MAÇTA İKİ GOL

Eyüpspor karşılaşmasında 3 gollük katkı sağlayan İrfan Can Kahveci, Çaykur Rizespor deplasmanını da boş geçmedi. 59. dakikada Asensio’nun yerine oyuna giren milli futbolcu, 83. dakikada takımının ikinci golünü kaydetti.

İrfan Can Kahveci, ligdeki gol sayısını 2’ye çıkarırken 3 asistlik katkısını da sürdürdü.

Editör : SEVDA KILIÇ | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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