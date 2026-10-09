Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş sürprizi: Gözler İsmail Kartal'a çevrildi
Süper Lig'in 7'nci haftasında 10 Ekim Cumartesi günü Çaykur Rizespor ile deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe'de 19 ay aradan sonra bir ilk yaşanabilir.
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun (PFDK) bahis eylemi nedeniyle verdiği 12 ay hak mahrumiyeti cezası Tahkim Kurulu tarafından 6 aya indirilen Mert Hakan Yandaş'ın sezası 4 Ekim'de sona erdi.
ANTRENMANLARIN EN HIRSLISI
Fotomaç'ta yer alan habere göre; Fenerbahçe'de antrenmanların en hırslı ismi olan ve çalışmasıyla teknik direktör İsmail Kartal'ın takdirini kazanan tecrübeli futbolcu, milli aranın ardından şans verilmesi halinde forma giyebilecek.
19 AYDIR FORMA GİYEMİYOR
İsmail Kartal'ın, 32 yaşındaki orta saha oyuncusunu 10 Ekim Cumartesi günü saat 19.00'daki Çaykur Rizespor maçının kadrosuna alması bekleniyor. Mert Hakan Yandaş, sakatlık ve cezası sebebiyle son resmi maçına 28 Mart 2025 tarihinde çıkmıştı.