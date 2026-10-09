Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş sürprizi: Gözler İsmail Kartal'a çevrildi

Süper Lig'in 7'nci haftasında 10 Ekim Cumartesi günü Çaykur Rizespor ile deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe'de 19 ay aradan sonra bir ilk yaşanabilir.

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Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun (PFDK) bahis eylemi nedeniyle verdiği 12 ay hak mahrumiyeti cezası Tahkim Kurulu tarafından 6 aya indirilen Mert Hakan Yandaş'ın sezası 4 Ekim'de sona erdi.

Mert Hakan Yandaş, 2020 yazında transfer olduğu Fenerbahçe'de 149 maça çıktı ve 11 gol kaydetti.

ANTRENMANLARIN EN HIRSLISI

Fotomaç'ta yer alan habere göre; Fenerbahçe'de antrenmanların en hırslı ismi olan ve çalışmasıyla teknik direktör İsmail Kartal'ın takdirini kazanan tecrübeli futbolcu, milli aranın ardından şans verilmesi halinde forma giyebilecek.

Fenerbahçe, takım kaptanlarından Mert Hakan Yandaş ile Temmuz 2026'da 1 yıllık yeni sözleşme imzaladı.

19 AYDIR FORMA GİYEMİYOR

İsmail Kartal'ın, 32 yaşındaki orta saha oyuncusunu 10 Ekim Cumartesi günü saat 19.00'daki Çaykur Rizespor maçının kadrosuna alması bekleniyor. Mert Hakan Yandaş, sakatlık ve cezası sebebiyle son resmi maçına 28 Mart 2025 tarihinde çıkmıştı.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : GÖKHAN KARATAŞ Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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