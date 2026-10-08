Mourinho'dan Fenerbahçe sözleri ve Türk hakemleri cevabı: Skandal oldu

Real Madrid Teknik Direktörü Jose Mourinho, İtalyan basınına verdiği röportajda, 4 Haziran 2024-29 Ağustos 2025 tarihleri arasında görev yaptığı Fenerbahçe dönemine dair konuştu. Deneyimli çalıştırıcı, Süper Lig'deki hakem performansları hakkında yöneltilen soruyu da cevapladı.

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İspanya LaLiga temsilcisi Real Madrid'i çalıştıran Jose Mourinho, ülkemizde Fenerbahçe'nin teknik direktörlüğünü yaptığı döneme ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Jose Mourinho, Fenerbahçe'de 2 yıllık sözleşmesini tamamlayamadı.

"SORUN BEN DEĞİLİM"

İtalyan gazetesi Corriere dello Sport'a röportaj veren konuşan 63 yaşındaki çalıştırıcı, sarı lacivertli takımın kendisi için hep özel kalacağını dile getirdi: Hemen hemen tüm eski kulüplerimle ya da neredeyse hepsiyle çok özel bir ilişkim var. Gönderildiğim zamanlarda bile her zaman durumlardan iyi bir şekilde çıktım. Asla olumsuz bir söz söylemedim. Fenerbahçe'nin benim için özel bir yeri var ancak orada sadece 13-14 ay kaldım.

Mourinho, Fenerbahçe sonrası Benfica'nın başlına geçti.

"SORUN BEN DEĞİLİM"

"Hakemlerle ilgili sorununuz nedir?" sorusuna dünyaca ünlü Portekizli teknik adam, "Sorunun ben olduğumu sanmıyorum. Bence bu, belirli kulüplere geliş zamanlamamla ilgili bir şanssızlık. Real Madrid'de Negreira davasının kritik yıllarını yaşadım. Kimsenin bundan haberi yoktu ama biz o süreci yaşadık ve sonuçlarına katlandık. Artık herkesin bildiği bir konu haline geldi. Sonrasında Türkiye'de büyük bir skandal yaşandı. Kendimi defalarca bu tür durumların içinde buldum" cevabını verdi.

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| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : GÖKHAN KARATAŞ Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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