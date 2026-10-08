Millî ara Fenerbahçe'ye yaradı: Kanarya şimdi daha güçlü!

Millî arada yara saran sarı lacivertliler artık daha güçlü. Sarı lacivertliler, 8-0’lık Eyüpspor galibiyetiyle verdiği molada ciddi bir rehabilitasyondan geçti. Sakatlar iyileşti, yorgun lejyonerler dinlendi. İsmail Hoca kafayı sıfırladı, Mert Hakan’ın cezası bitti.

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Yoğun maç takvimi, İsmail Kartal’ın istifadan dönüşü, sakatlıklar derken millî araya 8-0’lık farklı Eyüpspor galibiyetiyle moralli ama yıpranmış giren Fenerbahçe, molada fiziksel ve zihinsel rehabilitasyondan geçti. “Sosyal medya” detoksu yaparak sadece işine odaklanan İsmail Kartal’ın üzerindeki ölü toprağını atma imkânı bulduğu süreçte en önemli kazanımlardan biri, fiziksel açığını kapatan Marco Asensio oldu. Yaşadığı sakatlık sonrası Eyüpspor maçının kadrosunda olmasına rağmen riske edilmeyen Matador, tam anlamıyla hazır hâle geldi. Turan Tovuz maçındaki performansıyla tam not alan Asensio, Rize deplasmanında ilk on birde sahne alacak.

Marco Asensio

BİG ROM DA PARLADI

İsmail Kartal’ın askerleri Matteo Guendouzi ile N’Golo Kanté de zorlu mesailer sonrası dinlenme fırsatı bularak yenilendi. Fransız Millî Takımı’na gitmeyen iki yıldız, yoğun maç trafiği öncesi hem fiziksel hem zihinsel açıdan nefes alma fırsatı buldu. Sezonun en parlak isimlerinden Ederson da millî takımdan affını isteyerek millî arayı terapiye çeviren bir diğer isim oldu. Bu periyotta altı aylık men cezası dolan Mert Hakan’ın takıma katılması da sevinçle karşılandı. Tecrübeli oyuncu, orta saha rotasyonunda İsmail Hoca’nın elini güçlendirecek. Ve Lukaku… Belçika Millî Takımı’nda gol sessizliğini bozan ve formunu bulan Big Rom’la sarı lacivertliler artık çok daha güçlü olacak.

Romelu Lukaku

ISINMAYA BAŞLADI

Lukaku, millî takımda eski parlak günlerinden kesitler sunarak beklentileri artırdı. Tecrübeli yıldız, Türkiye’ye attığı gol ve Fransa maçındaki oyunuyla alkış alırken Belçikalı yorumcu Peter Vandenbempt, Sporza’ya, “Artık tamamen farklı bir oyuncu göreceğimizi düşünüyorum” dedi.

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