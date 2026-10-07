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Spor

Ronaldo'dan Messi'ye anlamlı mesaj: "Sonsuza dek yaşayacak bir tarih yazdın"

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Ronaldo'dan Messi'ye anlamlı mesaj:
Başlık ResmiRonaldodan Messiye anlamlı mesaj: Sonsuza dek yaşayacak bir tarih yazdın

Portekizli süperstar Cristiano Ronaldo, milli takım kariyerini noktalayan Arjantinli süperstar Lionel Messi'ye sosyal medyadan mesaj gönderdi.

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39 yaşındaki yıldız futbolcu Lionel Messi, Arjantin'in Benin'i 3-0 yendiği hazırlık maçında ülkesinin formasıyla son golünü de atarak milli takım kariyerini noktaladı.

"SONSUZA DEK YAŞAYACAK BİR TARİH YAZDIN"

Messi'nin paylaşımına yorum yapan Cristiano Ronaldo, "Leo, bunca yıldır ülkeni savundun ve sonsuza dek yaşayacak bir tarih yazdın. Arjantin ile başardıkların için sana sonsuz saygı duyuyorum. Kucak dolusu sevgiler." sözleriyle Arjantinli yıldıza saygısını dile getirdi.

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MESSI'NIN MİLLİ TAKIM KARİYERİ

Arjantinli futbolcu, 21 yıl boyunca sahaya çıktığı 208 maçta sırtında taşıdığı milli takım formasıyla 126 gol attı ve 6 kupa kazandı.

39 yaşındaki yıldız golcü, Monumental Stadı'nda milli formayla çıktığı 29 maçta 23 galibiyet ve 6 beraberlik yaşarken hiç yenilgi yüzü görmedi ve 20 gol kaydetti.

Messi, 208 maçla Arjantin Milli Takımı'nda en çok forma giyen oyuncu konumunda bulunuyor.

Söz konusu müsabakalarda 126 gol atan Arjantinli futbolcu, Güney Amerika'da milli takım formasıyla en çok gol atan oyuncu olarak milli takım kariyerini sona erdirdi.

Messi, milli takım formasıyla 1 FIFA Dünya Kupası, 2 Kupa Amerika, 1 Finalissima, 1 olimpiyat ve 1 FIFA 20 Yaş Altı Dünya Kupası şampiyonluğu olmak üzere toplam 6 kupa kazandı.

Editör : EMRAH TAŞÇI | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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