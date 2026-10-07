Sosyal medya bunu konuşuyor: Ronaldinho'dan Messi'ye duygusal veda

Lionel Messi, milli takım kariyerini Arjantin'in Buenos Aires'te Benin'i 3-0 yendiği hazırlık maçında noktaladı. 39 yaşındaki yıldız futbolcu, veda maçında 1 gol, 2 asist kaydetti. Messi'ye birçok futbolcu ve kulüpten veda mesajı gelirken; en çok konuşulanı Arjantinli yıldızın eski takım arkadaşı Ronaldinho'nun paylaşımı oldu.

LaLiga devi Barcelona'daki ilk yıllarında Messi ile aynı soyunma odasını paylaşan Brezilyalı eski futbolcu, sosyal medya hesabından duygusal bir mesaj paylaşarak, bu özel gününde Messi'ye destek oldu.

Ronaldinho'nun Messi paylaşımı şöyle:

Hikayenin ilk gününden itibaren bir parçası olmak ne büyük bir zevk ve mutluluktu kardeşim! Bizi güldürdün ve futboldan çok keyif almamızı sağladın!!! Adın ülkenizin, tüm dünyanın tarihinde yer alıyor... Çocukluk hayalimizi gerçekleştirdiğimizde, tüm ulusumuzu temsil ettiğimizde ve dünya şampiyonu olduğumuzda hissettiğimiz sevinci sadece biz biliyoruz!!!! Takımın ve ülken için her şeyini verdin... Seni mükemmel anlıyorum ve aileyle ilgili her şeyin bizi bazı şeyleri yeniden düşünmeye ittiğini biliyorum... Hayatın tadını çıkar kardeşim. Bugün ve her zaman sana en iyisini diliyorum.