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Spor

Futbol sahnesinde bir devir sona erdi: Gözyaşları, görsel şölen ve golle veda etti

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Futbol sahnesinde bir devir sona erdi: Gözyaşları, görsel şölen ve golle veda etti
Başlık ResmiFutbol sahnesinde bir devir sona erdi: Gözyaşları, görsel şölen ve golle veda etti

Milli takım kariyerini noktalamaya hazırlanan Lionel Messi, Arjantin'in başkent Buenos Aires'te Benin ile oynadığı hazırlık maçında son defa sahaya çıktı. 39 yaşındaki yıldız, 3-0 kazandıkları müsabakayı 1 gol ve 2 asistle tamamladı. Maç sonrası saha ortasında yaptığı konuşmayla Arjantin Milli Takımı'na veda eden Messi, "20 yıldan fazla bir süre boyunca bu formayı giymek benim için büyük bir gururdu" dedi. Bu sırada takım arkadaşları gözyaşlarına hakim olamadı.

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Arjantin Milli Takımı'nın Monumental Stadı'nda Benin'i ağırladığı hazırlık maçı tarihi anlara sahne oldu.

Benin'i 3-0 mağlup ettikleri karşılaşmada milli formaya veda eden dünyaca ünlü Lionel Messi, penaltıdan 1 gol attı ve 2 asist yaptı. Arjantin'e galibiyeti getiren diğer golleri Nicolas Otamendi ve Nico Paz kaydetti.

Arjantin Milli Takımı ile 208 maça çıkan Lionel Messi, 126 defa gol sevinci yaşadı.
Başlık ResmiArjantin Milli Takımı ile 208 maça çıkan Lionel Messi, 126 defa gol sevinci yaşadı.

"BAŞIMA GELEBİLECEK EN GÜZEL ŞEY"

Karşılaşmanın ardından saha ortasında bir konuşma gerçekleştiren 39 yaşındaki yıldız, "Çok farklı duygular içindeyim. Aklıma ilk gelen babam. Tek yapabileceğim teşekkür etmek. 20 yıldan fazla bir süre boyunca bu formayı giymek benim için büyük bir gururdu" dedi.

Lionel Messi'nin Arjantin milli takım formasıyla en çok gol attığı Arjantin stadı olma özelliği taşıyan yaklaşık 85 bin kapasiteye sahip Güney Amerika'nın en büyük stadı olan Monumental Stadı, Messi'nin Arjantin milli takımına veda karşılaşmasına ev sahipliği yaptı.
Başlık ResmiLionel Messi'nin Arjantin milli takım formasıyla en çok gol attığı Arjantin stadı olma özelliği taşıyan yaklaşık 85 bin kapasiteye sahip Güney Amerika'nın en büyük stadı olan Monumental Stadı, Messi'nin Arjantin milli takımına veda karşılaşmasına ev sahipliği yaptı.

MLS ekibi Inter Miami'nin forması giyen Messi, Mücadele etmeyi, elimden gelenin en iyisini yapmayı hiç bırakmadım. Ömür boyu buraya gelmek isterdim çünkü Arjantin Milli Takımı'nda oynamak, başınıza gelebilecek en güzel şey" ifedelerini kullandı.

Yıldız oyuncu, son milli maçında penaltıdan fileleri havalandırdı.
Başlık ResmiYıldız oyuncu, son milli maçında penaltıdan fileleri havalandırdı.

GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADILAR

Mücadelenin 10'uncu dakikasında oyun durdu ve Messi için görsel şölen gerçekleşti. Lionel Messi'nin açıklamaları sırasında Arjantin'den bazı takım arkadaşlarının gözyaşı döktüğü görüldü.

Messi, Arjantin-Benin maçı öncesinde takım arkadaşlarıyla son kez poz verdi.
Başlık ResmiMessi, Arjantin-Benin maçı öncesinde takım arkadaşlarıyla son kez poz verdi.

TRİBÜNDEN BÜYÜK DESTEK

Efsane 10 numara için Monumental Stadı'nı dolduran binlerce Arjantinli futbolsever, son milli maçına çıkan Lionel Messi'ye yoğun ilgi gösterdi.

Tarihi karşılaşmayı binlerce Arjantin taraftarı takip etti.
Başlık ResmiTarihi karşılaşmayı binlerce Arjantin taraftarı takip etti.
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Editör : GÖKHAN KARATAŞ | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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