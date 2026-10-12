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Rıdvan Dilmen'den İsmail Kartal'a "Bu 3 ismi oynatma" önerisi: Stada da çağırma!

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Rıdvan Dilmen'den İsmail Kartal'a
Başlık ResmiRıdvan Dilmen'den İsmail Kartal'a "Bu 3 ismi oynatma" önerisi: Stada da çağırma!

Fenerbahçe'yi ekim ayında zorlu bir takvim bekliyor. Yorumculuk yapan eski futbolcu Rıdvan Dilmen, sarı-lacivertli ekibin yoğun fikstürünü değerlendirirken, 3 futbolcunun Devler Ligi maçları dönüşü dinlendirilmesi gerektiğini söyledi.

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Süper Lig'in 8'inci haftasında Çaykur Rizespor'u deplasmanda 3-0 mağlup eden Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Lig'nin ikinci haftasında İngiltere Premier Lig ekibi Aston Villa ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Rıdvan Dilmen, Süper Lig ve Devler Ligi'nde yoğun bir fikstürün beklediği sarı-lacivertli ekibin sıradaki maçlarını değerlendirdi.

İsmail Kartal
Başlık Resmiİsmail Kartal

"72 SAAT GEÇMEDEN MAÇA ÇIKACAK"

TV8'de katıldığı yayında, teknik direktörü İsmail Kartal'ın Aston Villa maçının ardından ligdeki Alanyaspor karşılaşmasında bazı futbolcuları dinlendirmesi gerektiğini belirten Dilmen, "Aston Villa'yla oynayacak maç gece 12'de bitiyor. İsmail Hoca'nın Gençlerbirliği maçından önce ve sonra yaptığı haklı eleştiri. Geliyor ayın 17'sinde Alanyaspor'la oynuyor. Avantajı ne, İstanbul'da kalıyor, bir daha gitmiyor yani. Mesela, Beşiktaş Hoffenheim'dan geliyor ve Trabzon'a gidiyor. Fenerbahçe 72 saat geçmeden, 68-69 saat sonra Alanyaspor maçına çıkıyor. Yetmiyor, sonrasında Slavia Prag maçına çıkıyor. Hiç hafife almamak lazım. Altı gün nefesleniyor ve Galatasaray" dedi.

Milan Skriniar
Başlık ResmiMilan Skriniar

"SKRINIAR, MURIQI VE KANTE DİNLENMELİ"

Eski milli futbolcu, "Milli takımdan gelen oyunculara baktığımız zaman şu anda rotasyona çok ihtiyacı olan bir tane oyuncusu var, biraz da Oğuz Aydın var. Milan Skriniar'ı, Alanyaspor maçında stada çağırma, dinlendir. Bir şekilde içeride Alanyaspor'u yenersin, saygısızlık olmasın. Fenerbahçe, yener Alanya'yı. Şu 3 oyuncuyu Alanyaspor maçında; Skriniar hiç soyundurma, Kante ve Muriqi'i de yedek kulübesinde oturt" ifadelerini kullandı.

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Editör : GÖKHAN KARATAŞ | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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