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Tahkim Kurulu'ndan kötü haber: Dirk Kuyt'ın cezası onandı

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Tahkim Kurulu'ndan kötü haber: Dirk Kuyt'ın cezası onandı
Başlık ResmiTahkim Kurulu'ndan kötü haber: Dirk Kuyt'ın cezası onandı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Fenerbahçe Yardımcı Antrenörü Dirk Kuyt'a verilen 50 bin TL para cezasının onandığını duyurdu.

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Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından verilen para cezaları için kulüplerin itiraz dilekçeleri Tahkim Kurulu tarafından incelendi. Fenerbahçe Kulübü'nün ve antrenörü Dirk Kuyt’un PFDK kararlarına itirazı sonrası yapılan müzakerede karar çıktı.

Fenerbahçe, 24 Haziran'da Dirk Kuyt’ın, İsmail Kartal’ın 1. Yardımcı Antrenörü olarak göreve başladığını açıkladı.
Başlık ResmiFenerbahçe, 24 Haziran'da Dirk Kuyt’ın, İsmail Kartal’ın 1. Yardımcı Antrenörü olarak göreve başladığını açıkladı.

Tahim Kurulu'ndan yapılan açıklama şöyle:
"Fenerbahçe’nin taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan Kuzey Tribün Kuzey D blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine dair kararda sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliğiyle,

Fenerbahçe Antrenörü Dirk Kuyt’un akreditasyon kartını görünür bir şekilde boynuna asmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle FDT’nin 46/1. maddesi uyarınca 50 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına dair kararda sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliğiyle karar verilmiştir."

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Editör : GÖKHAN KARATAŞ | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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