Galatasaray Barcelona maçı ne zaman hangi kanalda sorusu gündemde yerini aldı. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan ikinci hafta karşılaşmalarıyla devam ediyor. Temsilcimiz Galatasaray, Avrupa futbolunun güçlü ekiplerinden Barcelona ile İstanbul'da karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılı takım, RAMS Park'ta taraftarının desteğini arkasına alarak İspanyol rakibi karşısında puan arayacak. İşte, Şampiyonlar Ligi şifresiz canlı yayın bilgileri...

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Galatasaray Barcelona maçı ne zaman hangi kanalda merak edilirken şifresiz canlı yayın bilgileri de netlik kazandı. Galatasaray ile Barcelona arasındaki yarınki karşılaşmayı İtalyan hakem Marco Guida yönetecek. Guida'nın yardımcılık görevlerini Giorgio Peretti ve Giuseppe Perrotti üstlenecek. Müsabakanın dördüncü hakemi Fabio Maresca olarak belirlenirken, video yardımcı hakem (VAR) görevinde Marco Di Bello bulunacak. AVAR görevini ise Aleandro Di Paolo yapacak.

Galatasaray Barcelona maçı ne zaman hangi kanalda? UEFA Şampiyonlar Ligi şifresiz canlı yayın bilgileri

GALATASARAY BARCELONA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Galatasaray ile Barcelona, UEFA Şampiyonlar Ligi 2026/27 sezonunun lig aşamasındaki ikinci hafta mücadelesinde kozlarını paylaşacak. İstanbul'daki Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park'ta oynanacak Galatasaray Barcelona maçı 13 Ekim Salı günü saat 22.00'de başlayacak.



Galatasaray Barcelona maçı ne zaman hangi kanalda? UEFA Şampiyonlar Ligi şifresiz canlı yayın bilgileri

GALATASARAY BARCELONA MAÇI HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ, CANLI YAYIN NEREDE İZLENİR?

Şampiyonlar Ligi'ndeki Galatasaray Barcelona maçı TRT 1 üzerinden şifresiz olarak ekranlara gelecek. Maçı televizyondan izlemek isteyen futbolseverler TRT 1 yayınını takip edebilecek. İnternet üzerinden izlemek isteyenler ise tabii platformundaki yayından yararlanabilecek.



Galatasaray Barcelona maçı ne zaman hangi kanalda? UEFA Şampiyonlar Ligi şifresiz canlı yayın bilgileri

GALATASARAY ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE İLK GALİBİYETİNİ ARIYOR

Galatasaray, 2026/27 sezonunda Şampiyonlar Ligi lig aşamasındaki ilk karşılaşmasında Portekiz temsilcisi Sporting'e deplasmanda 3-1 mağlup oldu. Sarı-kırmızılı ekip, Barcelona karşısında alacağı olumlu bir sonuçla puan tablosundaki durumunu iyileştirmeyi hedefliyor.

Barcelona ise turnuvadaki ilk maçında Feyenoord'u 5-1 mağlup ederek sezona etkili bir başlangıç yaptı.

Galatasaray Barcelona maçı ne zaman hangi kanalda? UEFA Şampiyonlar Ligi şifresiz canlı yayın bilgileri

GALATASARAY BARCELONA MAÇ KADROSU

Teknik direktör Hansi Flick, 22 kişilik kadroda şu isimlere yer verdi:

Joan Garcia, Joao Cancelo, Alejandro Balde, Brian Farinas, Pau Cubarsi, Gavi, Fermin Lopez, Pedri, Gabriel Jesus, Lamine Yamal, Xavi Espart, Wojciech Szczesny, Karim Adeyemi, Rodri, Anthony Gordon, Gerard Martin, Dani Olmo, Marc Bernal, Jules Kounde, Eric Garcia, Dominik Livakovic ve Hamza Abdelkarim.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : BETÜL TOKKAN Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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