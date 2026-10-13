Galatasaray Barcelona şifresiz canlı yayın frekans bilgileri! Galatasaray maçı hangi kanalda, ne zaman?
Galatasaray Barcelona maçı şifresiz canlı yayın bilgileri futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında İspanyol temsilcisi Barcelona'yı sahasında ağırlayacak Galatasaray, RAMS Park'ta galibiyet arayacak. 13 Ekim 2026 Salı günü oynanacak karşılaşma saat 22.00'de başlayacak. Galatasaray maçı hangi kanalda, ne zaman merak edilirken Galatasaray Barcelona şifresiz canlı yayın frekans bilgileri de araştırılıyor.
Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçında Sporting deplasmanından 3-1'lik mağlubiyetle dönen Galatasaray, Barcelona karşısında taraftarının desteğiyle puan kazanmayı hedefliyor. İspanyol ekibi ise organizasyondaki ilk karşılaşmasında Feyenoord'u 5-1 mağlup ederek üç puan elde etti. Peki, Galatasaray maçı hangi kanalda, ne zaman? İşte, Galatasaray Barcelona şifresiz canlı yayın frekans bilgileri...
GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA, NE ZAMAN?
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında Barcelona'yı konuk edecek. 13 Ekim 2026 Salı günü RAMS Park'ta oynanacak karşılaşma saat 22.00'de başlayacak.
Galatasaray Barcelona maçı TRT 1 ekranlarından ve tabii platformundan canlı yayınlanacak. Karşılaşmayı televizyondan takip edemeyen futbolseverler, TRT Radyo 1 üzerinden de maçı dinleyebilecek. Mücadele şifresiz olarak ekranlara gelecek.
GALATASARAY BARCELONA ŞİFRESİZ CANLI YAYIN FREKANS BİLGİLERİ
|ORTAM
|PLATFORM
|YAYIN TÜRÜ
|KAPSAMA
|FREKANS (MHZ)
|KANAL SIRA NUMARASI
|SR
|FC
|PAKET
|Türksat 4A Uydusu (42°E)
|Türksat
|HD
|Türkiye-Orta Asya
|11958
|27500
|5/6
|TRT Paketi
|Türksat 3A Uydusu (42°E)
|Türksat
|SD
|Türkiye-Orta Asya
|11096
|30000
|5/6
|TRT Paketi
|Türksat 2A Uydusu (42°E)
|Türksat
|SD
|Türkiye-Avrupa
|11919
|24444
|3/4
|TRT Paketi
|Türksat 3A Uydusu (42°E)
|Türksat
|HD
|Türkiye-Avrupa
|11054
|30000
|3/4
|TRT HD Paketi
|Eutelsat W3A Uydusu (7°E)
|Türksat
|SD
|Türkiye-Avrupa
|11492
|30000
|3/4
|Digiturk
|Eutelsat W3A Uydusu (7°E)
|Türksat
|HD
|Türkiye-Avrupa
|10928
|30000
|5/6
|Digiturk
|Galaxy19 (97°W)(8 Saat Gecikmeli)
|Skynet Stream
|SD
|Kuzey Amerika
|11960-11867
|Karasal
|TRT Vericiler
|SD
|Türkiye
|Digiturk
|Digiturk
|SD
|Türkiye-Avrupa
|Kanal 23
|Digiturk
|Digiturk
|HD
|Türkiye-Avrupa
|Kanal 323
|D-Smart
|D-Smart
|SD
|Türkiye-Avrupa
|Kanal 426
|D-Smart
|D-Smart
|HD
|Türkiye-Avrupa
|Kanal 26
|Dijital Kablo
|Kablo TV
|SD
|Türkiye
|Kanal 900
|Dijital Kablo
|Kablo TV
|HD
|Türkiye
|Kanal 22
|Analog Kablo
|Türksat
|SD
|Türkiye
|Kanal2S 04
|Iptv
|Tivibu
|SD
|Türkiye
|Kanal 22
|Iptv
|Tivibu
|HD
|Türkiye
|Kanal 9
|Iptv
|GizzMedia
|SD
|Avrupa
|Iptv
|AtaLine
|SD
|Hollanda
|Webtv
|TRT Sitesi
|SD
|Web Ağı
|Webtv
|Tivibu
|SD
|Web Ağı
|Mobil TV
|GSM, Mobil Platformlar
|SD
|Gsm Ağı
GALATASARAY BARCELONA MUHTEMEL İLK 11 MAÇ KADROSU
Galatasaray: Uğurcan, Barış, Davinson, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Lemina, Batrakov, Yunus, Leao, Osimhen
Barcelona: Joan Garcia, Eric Garcia, Cubarsi, Martin, Cancelo, Rodri, Pedri, Olmo, Yamal, Gordon, Jesus