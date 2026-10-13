Galatasaray Barcelona maçı şifresiz canlı yayın bilgileri futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında İspanyol temsilcisi Barcelona'yı sahasında ağırlayacak Galatasaray, RAMS Park'ta galibiyet arayacak. 13 Ekim 2026 Salı günü oynanacak karşılaşma saat 22.00'de başlayacak. Galatasaray maçı hangi kanalda, ne zaman merak edilirken Galatasaray Barcelona şifresiz canlı yayın frekans bilgileri de araştırılıyor.

Kaydet a- | +A

Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçında Sporting deplasmanından 3-1'lik mağlubiyetle dönen Galatasaray, Barcelona karşısında taraftarının desteğiyle puan kazanmayı hedefliyor. İspanyol ekibi ise organizasyondaki ilk karşılaşmasında Feyenoord'u 5-1 mağlup ederek üç puan elde etti. Peki, Galatasaray maçı hangi kanalda, ne zaman? İşte, Galatasaray Barcelona şifresiz canlı yayın frekans bilgileri...

Galatasaray Barcelona şifresiz canlı yayın frekans bilgileri! Galatasaray maçı hangi kanalda, ne zaman?

GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA, NE ZAMAN?

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında Barcelona'yı konuk edecek. 13 Ekim 2026 Salı günü RAMS Park'ta oynanacak karşılaşma saat 22.00'de başlayacak.

Galatasaray Barcelona maçı TRT 1 ekranlarından ve tabii platformundan canlı yayınlanacak. Karşılaşmayı televizyondan takip edemeyen futbolseverler, TRT Radyo 1 üzerinden de maçı dinleyebilecek. Mücadele şifresiz olarak ekranlara gelecek.

Galatasaray Barcelona şifresiz canlı yayın frekans bilgileri! Galatasaray maçı hangi kanalda, ne zaman?

GALATASARAY BARCELONA ŞİFRESİZ CANLI YAYIN FREKANS BİLGİLERİ

ORTAM PLATFORM YAYIN TÜRÜ KAPSAMA FREKANS (MHZ) KANAL SIRA NUMARASI SR FC PAKET Türksat 4A Uydusu (42°E) Türksat HD Türkiye-Orta Asya 11958 27500 5/6 TRT Paketi Türksat 3A Uydusu (42°E) Türksat SD Türkiye-Orta Asya 11096 30000 5/6 TRT Paketi Türksat 2A Uydusu (42°E) Türksat SD Türkiye-Avrupa 11919 24444 3/4 TRT Paketi Türksat 3A Uydusu (42°E) Türksat HD Türkiye-Avrupa 11054 30000 3/4 TRT HD Paketi Eutelsat W3A Uydusu (7°E) Türksat SD Türkiye-Avrupa 11492 30000 3/4 Digiturk Eutelsat W3A Uydusu (7°E) Türksat HD Türkiye-Avrupa 10928 30000 5/6 Digiturk Galaxy19 (97°W)(8 Saat Gecikmeli) Skynet Stream SD Kuzey Amerika 11960-11867 Karasal TRT Vericiler SD Türkiye Digiturk Digiturk SD Türkiye-Avrupa Kanal 23 Digiturk Digiturk HD Türkiye-Avrupa Kanal 323 D-Smart D-Smart SD Türkiye-Avrupa Kanal 426 D-Smart D-Smart HD Türkiye-Avrupa Kanal 26 Dijital Kablo Kablo TV SD Türkiye Kanal 900 Dijital Kablo Kablo TV HD Türkiye Kanal 22 Analog Kablo Türksat SD Türkiye Kanal2S 04 Iptv Tivibu SD Türkiye Kanal 22 Iptv Tivibu HD Türkiye Kanal 9 Iptv GizzMedia SD Avrupa Iptv AtaLine SD Hollanda Webtv TRT Sitesi SD Web Ağı Webtv Tivibu SD Web Ağı Mobil TV GSM, Mobil Platformlar SD Gsm Ağı

Galatasaray Barcelona şifresiz canlı yayın frekans bilgileri! Galatasaray maçı hangi kanalda, ne zaman?

GALATASARAY BARCELONA MUHTEMEL İLK 11 MAÇ KADROSU

Galatasaray: Uğurcan, Barış, Davinson, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Lemina, Batrakov, Yunus, Leao, Osimhen

Barcelona: Joan Garcia, Eric Garcia, Cubarsi, Martin, Cancelo, Rodri, Pedri, Olmo, Yamal, Gordon, Jesus

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : BETÜL TOKKAN Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala