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Galatasaray Barcelona şifresiz canlı yayın frekans bilgileri! Galatasaray maçı hangi kanalda, ne zaman?

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Galatasaray Barcelona şifresiz canlı yayın frekans bilgileri! Galatasaray maçı hangi kanalda, ne zaman?
Başlık ResmiGalatasaray maçı hangi kanalda, ne zaman "Bu görsel AI desteğiyle oluşturulmuştur."

Galatasaray Barcelona maçı şifresiz canlı yayın bilgileri futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında İspanyol temsilcisi Barcelona'yı sahasında ağırlayacak Galatasaray, RAMS Park'ta galibiyet arayacak. 13 Ekim 2026 Salı günü oynanacak karşılaşma saat 22.00'de başlayacak. Galatasaray maçı hangi kanalda, ne zaman merak edilirken Galatasaray Barcelona şifresiz canlı yayın frekans bilgileri de araştırılıyor.

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Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçında Sporting deplasmanından 3-1'lik mağlubiyetle dönen Galatasaray, Barcelona karşısında taraftarının desteğiyle puan kazanmayı hedefliyor. İspanyol ekibi ise organizasyondaki ilk karşılaşmasında Feyenoord'u 5-1 mağlup ederek üç puan elde etti. Peki, Galatasaray maçı hangi kanalda, ne zaman? İşte, Galatasaray Barcelona şifresiz canlı yayın frekans bilgileri...

Galatasaray Barcelona şifresiz canlı yayın frekans bilgileri! Galatasaray maçı hangi kanalda, ne zaman?
Başlık ResmiGalatasaray Barcelona şifresiz canlı yayın frekans bilgileri! Galatasaray maçı hangi kanalda, ne zaman?

GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA, NE ZAMAN?

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında Barcelona'yı konuk edecek. 13 Ekim 2026 Salı günü RAMS Park'ta oynanacak karşılaşma saat 22.00'de başlayacak.

Galatasaray Barcelona maçı TRT 1 ekranlarından ve tabii platformundan canlı yayınlanacak. Karşılaşmayı televizyondan takip edemeyen futbolseverler, TRT Radyo 1 üzerinden de maçı dinleyebilecek. Mücadele şifresiz olarak ekranlara gelecek.

Galatasaray Barcelona şifresiz canlı yayın frekans bilgileri! Galatasaray maçı hangi kanalda, ne zaman?
Başlık ResmiGalatasaray Barcelona şifresiz canlı yayın frekans bilgileri! Galatasaray maçı hangi kanalda, ne zaman?

GALATASARAY BARCELONA ŞİFRESİZ CANLI YAYIN FREKANS BİLGİLERİ

ORTAMPLATFORMYAYIN TÜRÜKAPSAMAFREKANS (MHZ)KANAL SIRA NUMARASISRFCPAKET
Türksat 4A Uydusu (42°E)TürksatHDTürkiye-Orta Asya11958 275005/6TRT Paketi
Türksat 3A Uydusu (42°E)TürksatSDTürkiye-Orta Asya11096 300005/6TRT Paketi
Türksat 2A Uydusu (42°E)TürksatSDTürkiye-Avrupa11919 244443/4TRT Paketi
Türksat 3A Uydusu (42°E)TürksatHDTürkiye-Avrupa11054 300003/4TRT HD Paketi
Eutelsat W3A Uydusu (7°E)TürksatSDTürkiye-Avrupa11492 300003/4Digiturk
Eutelsat W3A Uydusu (7°E)TürksatHDTürkiye-Avrupa10928 300005/6Digiturk
Galaxy19 (97°W)(8 Saat Gecikmeli)Skynet StreamSDKuzey Amerika11960-11867
KarasalTRT VericilerSDTürkiye
DigiturkDigiturkSDTürkiye-Avrupa Kanal 23
DigiturkDigiturkHDTürkiye-Avrupa Kanal 323
D-SmartD-SmartSDTürkiye-Avrupa Kanal 426
D-SmartD-SmartHDTürkiye-Avrupa Kanal 26
Dijital KabloKablo TVSDTürkiye Kanal 900
Dijital KabloKablo TVHDTürkiye Kanal 22
Analog KabloTürksatSDTürkiye Kanal2S 04
IptvTivibuSDTürkiye Kanal 22
IptvTivibuHDTürkiye Kanal 9
IptvGizzMediaSDAvrupa
IptvAtaLineSDHollanda
WebtvTRT SitesiSDWeb Ağı
WebtvTivibuSDWeb Ağı
Mobil TVGSM, Mobil PlatformlarSDGsm Ağı
Galatasaray Barcelona şifresiz canlı yayın frekans bilgileri! Galatasaray maçı hangi kanalda, ne zaman?
Başlık ResmiGalatasaray Barcelona şifresiz canlı yayın frekans bilgileri! Galatasaray maçı hangi kanalda, ne zaman?

GALATASARAY BARCELONA MUHTEMEL İLK 11 MAÇ KADROSU

Galatasaray: Uğurcan, Barış, Davinson, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Lemina, Batrakov, Yunus, Leao, Osimhen

Barcelona: Joan Garcia, Eric Garcia, Cubarsi, Martin, Cancelo, Rodri, Pedri, Olmo, Yamal, Gordon, Jesus

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Editör : BETÜL TOKKAN | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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