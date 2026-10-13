Galatasaray Barcelona muhtemel ilk 11 maç kadrosu! Kimler eksik, kimler oynayacak?

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında İspanyol devi Barcelona ile karşı karşıya gelecek. RAMS Park'ta oynanacak mücadelede sarı-kırmızılı ekip, taraftarının desteğiyle sahadan galibiyetle ayrılmayı hedefliyor. Teknik direktör Okan Buruk'un sahaya süreceği kadro merak edilirken Victor Osimhen'in ilk 11'de görev alması bekleniyor. Şimdi ise kimler eksik, kimler oynayacak sorgulanırken Galatasaray Barcelona muhtemel ilk 11 maç kadrosu da netlik kazandı.

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Sarı-kırmızılılar, Avrupa kupalarındaki son 11 iç saha karşılaşmasında yalnızca bir kez mağlup oldu. Bu süreçte 7 galibiyet ve 3 beraberlik alan İstanbul temsilcisi, tek yenilgisini Belçika ekibi Union Saint-Gilloise karşısında yaşadı. Şampiyonlar Ligi özelinde bakıldığında ise Galatasaray, sahasında oynadığı son 10 maçta 4 galibiyet elde etti. Peki, Galatasaray Barcelona maçında kimler eksik, kimler oynayacak? İşte, Galatasaray Barcelona muhtemel ilk 11 maç kadrosu...

Galatasaray Barcelona muhtemel ilk 11ler: Kimler eksik, kimler oynayacak?

GALATASARAY BARCELONA MAÇINDA KİMLER EKSİK, KİMLER OYNAYACAK?

Galatasaray'da Wilfried Singo, sakatlığı nedeniyle Barcelona karşılaşmasında forma giyemeyecek. Kaan Ayhan, Kazımcan Karataş, Arda Ünyay, Eyüp Aydın ve Can Armando Güner ise UEFA kadrosunda bulunmadıkları için maçta görev alamayacak.

Barcelona'da Raphinha, Roony Bardghji ve Andreas Christensen'in sakatlıkları nedeniyle forma giymesi beklenmiyor. Frenkie de Jong'un da karşılaşmada oynama ihtimalinin düşük olduğu belirtiliyor.

Galatasaray'da Victor Osimhen'in ise ilk 11'de sahaya çıkması bekleniyor.

Galatasaray Barcelona muhtemel ilk 11ler: Kimler eksik, kimler oynayacak?

GALATASARAY BARCELONA MUHTEMEL İLK 11 MAÇ KADROSU

Galatasaray: Uğurcan, Barış, Davinson, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Lemina, Batrakov, Yunus, Leao, Osimhen

Barcelona: Joan Garcia, Eric Garcia, Cubarsi, Martin, Cancelo, Rodri, Pedri, Olmo, Yamal, Gordon, Jesus

Galatasaray Barcelona muhtemel ilk 11ler: Kimler eksik, kimler oynayacak?

GALATASARAY BARCELONA MAÇI HANGİ KANALDA?

Galatasaray ile Barcelona arasındaki UEFA Şampiyonlar Ligi karşılaşması TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz yayınlanacak. Futbolseverler mücadeleyi tabii platformu üzerinden de takip edebilecek.

Karşılaşma İstanbul'daki RAMS Park'ta oynanacak. Mücadelenin hakemliğini İtalyan Marco Guida üstlenecek.

Galatasaray Barcelona muhtemel ilk 11ler: Kimler eksik, kimler oynayacak?

GALATASARAY BARCELONA MAÇI NE ZAMAN?

Galatasaray-Barcelona maçı, 13 Ekim 2026 Salı günü oynanacak. UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasındaki mücadele saat 22.00'de başlayacak.

İlk maçında Sporting'e 3-1 mağlup olan Galatasaray, taraftarı önünde puan kazanmayı hedefliyor. Barcelona ise organizasyondaki ilk karşılaşmasında Feyenoord'u 5-1 yenerek üç puana ulaşmıştı.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : BETÜL TOKKAN Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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