Osimhen Barcelona maçında oynayıp oynamayacağı merak ediliyor. Sarı-kırmızılıların yıldız golcüsünün maç kadrosundaki durumu, ilk 11’de başlayıp başlamayacağı ve Galatasaray’ın kadro planlaması merak ediliyor.

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Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi’nin ikinci haftasında Barcelona’yı RAMS Park’ta konuk edecek. Mücadele öncesinde gözler Victor Osimhen’in durumuna çevrilirken, sarı-kırmızılıların son antrenmanı tamamlandı ve maç öncesi kadro tercihleri netleşmeye başladı.

OSİMHEN BARCELONA MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Victor Osimhen’in Barcelona karşısında forma giymesine engel bir durum bulunmuyor. Galatasaray’ın maç öncesi hazırlıklarında takımla birlikte çalışan Nijeryalı golcünün, son dakika bir değişiklik yaşanmaması halinde Barcelona karşısında sahada olması bekleniyor. Maç önü muhtemel 11 tahminlerinde de Osimhen, Galatasaray kadrosunda yer alan isimlerden biri.

Osimhen Barcelona maçında oynayacak mı?

GALATASARAY'DA KİM EKSİK, OYNAMIYOR?

Sarı-kırmızılı ekipte maç öncesi asıl eksik Wilfried Singo olacak. Sakatlığı nedeniyle bir süredir takımdan ayrı çalışan Singo’nun Barcelona karşısında forma giyemeyeceği açıklandı.

Osimhen Barcelona maçında oynayacak mı?

BARCELONA'DA KİMLER EKSİK, OYNAMIYOR?

Barcelona'da maç öncesi önemli eksikler bulunuyor.Brezilyalı yıldız Raphinha, İsveçli futbolcu Roony Bardghji ve Danimarkalı oyuncu Andreas Christensen, sakatlıkları sebebiyle Galatasaray karşısında forma giyemeyecek. Ayrıca sakatlığı nedeniyle sezon başından beri forma giyemeyen ve takımla antrenmanlara yeni başlayan Hollandalı orta saha oyuncusu Frenkie de Jong'un oynaması beklenmiyor.

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