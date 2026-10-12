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Galatasaray'da tek eksiği Okan Buruk açıkladı: Barcelona maçında yok

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Galatasaray'da tek eksiği Okan Buruk açıkladı: Barcelona maçında yok
Başlık ResmiGalatasaray'da tek eksiği Okan Buruk açıkladı: Barcelona maçında yok

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında 13 Ekim Salı günü İspanya temsilcisi Barcelona ile oynanacak kritik karşılaşma öncesi açıklamalarda bulundu.

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Okan Buruk, RAMS Park'ta 13 Ekim Salı günü saat 22.00'de başlayacak Barcelona müsabakası öncesinde Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

"TEK EKSİĞİMİZ SINGO"

52 yaşındaki çalıştırıcı, "Tek eksiğimiz Singo. Diğer oyuncular antrenmana çıktı. Burada karar vereceğiz kimin ne kadar olacağıyla ilgili. Dün idmana Singo dışında herkes çıktı. Onun dışında bir eksik yok şu anda" ifadelerini kullandı.

Wilfried Singo, bu sezon 2 maçta 41 dakika süre aldı.
Başlık ResmiWilfried Singo, bu sezon 2 maçta 41 dakika süre aldı.

Süper Lig'de lider durumda bulunan Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında Portekiz temsilcisi Sporting'e deplasmanda 3-1 mağlup oldu.

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Editör : GÖKHAN KARATAŞ | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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