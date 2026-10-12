Aslan'ın 32 yıllık özlemi: Devler Ligi'ndeki tarihi zaferde Okan Buruk detayı

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2'nci haftasında 13 Ekim Salı günü İspanyol ekibi Barcelona'yı konuk edecek. Avrupa kupalarında daha önce 10 defa rakip olan iki takımdan sarı-kırmızılılar, tek galibiyeti 1994 yılında elde ederken; teknik direktör Okan Buruk da tarihi maçta sahada mücadele etti.

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UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında Galatasaray, yarın saat 22.00'de RAMS Park'ta İspanyol ekibi Barcelona ile karşı karşıya gelecek. Devler Ligi'nin ilk haftasında sarı-kırmızılılar, deplasmanda Sporting'e 3-1 kaybederken, Barcelona ise Feyenoord'u evinde 5-1'lik skorla mağlup etti.

BARCELONA İLE 11'NCİ RANDEVU

Galatasaray ile Barcelona, bugüne kadar Avrupa kupalarında 10 defa rakip oldu. Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nde oynanan mücadelelerde sarı-kırmızılılar, 1 defa sahadan galip ayrılırken, İspanyol temsilcisi ise 6 defa kazandı. 3 müsabaka da berabere sona erdi. Aslan 7 kez gol sevinci yaşarken, Barça da 16 gol kaydetti.

İki takım arasında son olarak 17 Mart 2022'de İstanbul'da oynanan UEFA Avrupa Ligi maçını Barcelona, 2-1'lik skorla kazandı.

Galatasaray, son maçında Kasımpaşa'yı 3-1 mağlup etti.

TEK GALİBİYET 1994 YILINDA

Galatasaray, Barcelona'ya karşı tek galibiyetini 32 yıl önce elde etti. 23 Kasım 1994 tarihinde Ali Sami Yen Stadyumu'nda oynanan Şampiyonlar Ligi maçından sarı-kırmızılılar, 2-1'lik skorla galip ayrıldı. Öte yandan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, söz konusu müsabakada oyuna sonradan dahil oldu.

AVRUPA'DA 134'İNCİ KARŞILAŞMA

Galatasaray, Avrupa kupalarında bugüne kadar 341 maça çıktı. Bu müsabakalardan sarı-kırmızılılar 121 kez galip gelirken, 130 defa da mağlup oldu. 90 karşılaşma ise berabere sona erdi. Geride kalan mücadelelerde Cimbom rakip fileleri 469 kez havalandırırken, kalesinde 521 gol gördü.

DEVLER LİGİ'NDE 136'NCI MÜSABAKA

UEFA Şampiyonlar Ligi adıyla düzenlenen turnuvada 135 karşılaşma oynayan Galatasaray, bu maçların 34'ünü kazanırken, 69'unu ise kaybetti. 32 maç da berabere tamamlandı. Aslan 140 gol atarken, kalesinde 233 gole engel olamadı.

BURUK İLE AVRUPA'DA 40'INCI MAÇ

Okan Buruk, Galatasaray teknik direktörü olarak Avrupa kupalarında 39 maç oynadı. Buruk, Şampiyonlar Ligi grup ve elemelerde 27, Avrupa Ligi'nde de 12 olmak üzere oynadığı bu 39 müsabakanın 15'inden galip ayrılırken, 15'inde yenildi ve 9 müsabakada da berabere kaldı.

Okan Buruk, Galatasaray'ın başında 5'inci sezonunu geçiriyor.

İSPANYOL TAKIMLARINA 8 GALİBİYET, 20 YENİLGİ

Galatasaray, bugüne kadar İspanyol takımları ile 36 defa karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar bu mücadeleleri Atletico Madrid, Athletic Bilbao, RCD Mallorca, Real Madrid, Deportivo de La Coruna, Barcelona, Real Sociedad ve Villarreal ile oynadı. Cimbom, geride kalan müsabakalarda 8 galibiyet, 8 beraberlik ve 20 mağlubiyet aldı. Galatasaray, 2000 yılında UEFA Süper Kupa'yı Real Madrid'i yenerek kazanmıştı.

AVRUPA'DA İÇ SAHADA 3 MAÇLIK SERİ

Sarı-kırmızılılar, Avrupa kupalarında RAMS Park'ta en son Union Saint-Gilloise'a mağlup oldu. Sarı-kırmızılılar, bu müsabakadan sonra oynadığı 3 karşılaşmada 2 galibiyet, 1 beraberlik aldı. Cimbom, sahasında son olarak Şampiyonlar Ligi son 16 turunda İngiliz temsilcisi Liverpool ile oynarken, rakibini 1-0'lık skorla mağlup etti.

Galatasaray'ın en büyük gol umudu Victor Osimhen olacak.

BARCELONA, LALIGA'DA PUAN KAYBETMEDİ

La Liga'ya iyi başlangıç yapan Barcelona, oynadığı 8 karşılaşmadan da galip ayrıldı. Barça, ligde son olarak konuk ettiği Getafe'yi 3-0'lık skorla mağlup etti. İspanyol ekibi, ligde çıktığı 8 maçta 34 gol kaydederken, 7 gol yedi.

TÜRK TAKIMLARINA 10 GALİBİYET, 3 YENİLGİ

Barcelona, Türkiye'den Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor ile toplam 16 defa oynadı. İspanyol takımı, 10 galibiyet elde ederken, 3'er defa mağlubiyet ve beraberlik aldı.

İKİ TAKIMIN FORMASINI GİYEN FUTBOLCULAR

Galatasaray ile Barcelona'da forma giymiş birçok futbolcu bulunuyor. Gheorghe Hagi, Gheorghe Popescu, Frank de Boer, Giovani dos Santos, Arda Turan, Inaki Pena, Yusuf Demir ve İlkay Gündoğan iki takımda da oynayan futbolcular oldu. Mauro Icardi ise Barcelona altyapısında çıkmasına rağmen A takımda görev almadı.

Arda Turan, Galatasaray ve Barcelona'nın başarısı için mücadele etti.

HAKEM EKİBİ

Galatasaray ile Barcelona arasında oynanacak müsabakayı İtalya Futbol Federasyonu'ndan hakem Marco Guida yönetecek. Guida'nın yardımcılıklarını Giorgio Peretti ile Giuseppe Perrotti yapacak. Maçın dördüncü hakemi de Fabio Maresca olacak. Mücadelede VAR'da Marco Di Bello, AVAR'dan da Aleandro Di Paolo görev yapacak.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : GÖKHAN KARATAŞ Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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