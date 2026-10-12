Okan Buruk'tan İlkay Gündoğan'ın olay sözlerine cevap: Herkes bunu bilmeli

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, 3-1 kazandıkları Kasımpaşa maçı sonrası "Oynamıyorum ki niye hazır olayım" sözleriyle gündem olan yıldız orta saha İlkay Gündoğan'la ilgili yöneltilen soruyu cevapladı.

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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında 13 Ekim Salı günü oynanacak Barcelona maçı öncesi Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında Sporting'e deplasmanda 3-1 yenildi.

"ÇOK TAKILMAMAK LAZIM"

Deneyimli çalıştırıcı, Kasımpaşa karşılaşmasının Barcelona sınavı için hazır olup olmadığı sorusuna, "Oynamıyorum ki niye hazır olayım?" şeklinde cevap veren İlkay Gündoğan ile ilgili konuştu.

Okan Buruk, "Ben futbolculuktan geliyorum. Hepimiz bunları yaşadık. Orada bir duygu var. Oyuncular insan, robot değil. Oynamamış, kenarda ısınıp oyuna girmemiş... O yaşta, o profesyonellikte oynamasanız üzülürsünüz. Çok takılmamak lazım. Geçen hafta çok farklı bir maç oynadık. Oyuncuların iyi karakter, iyi insan olduklarını herkesin bilmesi gerekiyor. Yaptığını yanlış anlamamak gerekiyor, orada insani bir üzüntü. Buraya takılmamak gerekiyor. Takım için en iyisini yapmaya çalışıyor. Ben İlkay'dan çok memnunum" ifadelerini kullandı.

İlkay Gündoğan, Galatasaray'da bu sezon 2 maçta 11 dakika süre buldu.

"TRANSFER HABERLERİ DOĞRU DEĞİL"

İlkay Gündoğan için Kasımpaşa maçı sonrası ayrılık iddiası gündeme geldi ancak 35 yaşındaki futbolcu, "Transfer haberleri doğru değil. Kışın ötesinde de burada kalmak ve Galatasaray ile bir şampiyonluk daha kazanmak için elimden gelenin en iyisini yapmak istiyorum" açıklamasını yapmıştı.

"BARCELONA'YI ANLATMAYA GEREK YOK"

Hem Şampiyonlar Ligi maçı olduğu için hem de Barcelona ile oynayacak olmaktan dolayı heyecanlı olduklarını söyleyen Buruk, "Her sahamızda oynadığımız Şampiyonlar Ligi maçı çok heyecanlı geçiyor. Motivasyonunuz çok fazla yükseliyor. Böyle maçlarda çok fazla oyuncuları en yüksek seviyede hazırlamanız gerekmiyor. Bu maça hazırlanmaları çok farklı oluyor. Şu anda dünyanın en forma takımlarında biriyle oynayacağız. Bu sene bütün maçlarını kazandılar. Rakibimizin ne kadar önemli olduğunu anlatmaya gerek yok. Karşılarında da biz olacağız. Biz en iyisini yaptığımızda bence oyuncularımla birlikte bu statta önemli başarılara imza attık. Bazen maç kazanamasak da oyun olarak iyi işler yaptık. Hedefimiz her zaman olduğu gibi kazanmak. Kazanmak için elimizden gelenin en fazlasını yapacağız. Maçın favorisini herkes tabii ki Barcelona olarak söyleyecek. Onlar karşısında oynayacak, o inancı yaşayacak bir oyuncu grubum var. İnşallah en iyisini yapmaya çalışacağız" şeklinde konuştu.

Okan Buruk, basın toplantısına Lucas Torreira ile birlikte katıldı.

"TOPUN BİZDE KALMASI GEREKİYOR"

Sadece defans değil, hücum da yapacaklarını dile getiren sarı-kırmızılıların teknik direktörü, "Burada hangi kararı verirsek verelim, savunma yapmamız gerekiyorsa bunları en iyisini yapmamız gerekiyor. Top rakipteyken tutkulu bir şekilde topu rakipten takım halinde almanız önemli olacak. Rakibimizi nerede bekleyeceğiz, bunların hepsi oyun içerisinde verilecek bir karar. Hangi kararı verirsek verelim en güçlü şekilde yapmamız gerekiyor. Ofansif tarafta sakin olup, topun bizde kalması gerekiyor. Onlar da yüksek hatta oynayan bir takım. Geçen sene çok fazla gol yediği bir sezondu. Bu sene fazla gol yemedi. Onlar da kendi oyuncularını rakibe diretmeye çalışan bir takım. Az hata yapmamız gerekiyor. Hata yaptığınızda daha kolay cezalandıracak bir takım var" sözlerini sarf etti.

"EN YORGUN DÖNEN TÜRK MİLLİ TAKIMI OYUNCULARIYDI"

Milli maçlar için verilen aradan sonra oyuncuların durumunun sorulması üzerine 52 yaşındaki teknik adam, "En zor maçımız belki Kasımpaşa maçıydı. Milli takım dönüşüydü. Hepsi çok fazla maç oynadı. Belki en yorgun dönen oyuncular, Türk Milli Takımı’ndan dönen oyunculardı. 4 maç kaybetmek dolayı fiziksel olarak değil, mental olarak yorgun dönen oyuncular vardı. Bundan sonraki bölüm tam kadroyuz. Singo yok. Arada 4 gün dinlenme var. İnsan kazandıkça daha mutlu oluyor ve fiziksel olarak daha çabuk yenileniyor. O yüzden maçları kazanmamız lazım" cevabını verdi.

Rakibe karşı agresif olmaları gerektiğini vurgulayan Okan Buruk, "Sahamızda oynayacağız. Kalemizi gole kapatmaya çalışacağız. Çok iyi kalecimiz var. Rakibe gol attırmamak için her şeyi yapacağız. Bizim de gol atmamız gerekiyor" dedi.

"BATRAKOV'TAN MEMNUNUZ"

Rus futbolcu Aleksey Batrakov’un iyi bir oyuncu olduğunu aktaran Buruk, "İlk defa ülkesinden çıkmış, genç bir oyuncu. Buraya geldikten sonra başta Lucas olmak üzere onu buraya adapte etmek için herkes yardımcı oldu. Çok iyi bir futbolcu olduğu için transfer ettik. Milli bir oyuncu. İyi bir profesyonel, iyi bir insan. Gelişime, çalışmaya açık bir oyuncu. Bu tür bir oyuncu ile çalışmak benim için önemli ve değerli. Hepimiz de onu çok seviyoruz. Kendini geliştirmesi için yardımcı oluyoruz. Ofansif olarak yeteneği çok fazla olan bir oyuncu. Takım savunmasını da çok iyi yapmaya başladı. Onun performansından memnunuz. Bugün son denememizi yapacağız, 11’i belirleyeceğiz" değerlendirmesinde bulundu.

Deneyimli teknik adam, Şampiyonlar Ligi'nde geçen sezon son 16 takım arasına kalmıştı.

"BARIŞ O MEVKİYİ BİLEN BİR OYUNCU"

Barış Alper Yılmaz’ın, Kasımpaşa maçında sağ bekte oynadığının hatırlatılması üzerine sarı-kırmızılıların teknik direktörü, "Barış ilk defa sağ bekte oynamadı. İki sezon önce sol bekte de çok fazla maç oynadı. Bizim sol bekte en sıkıştığımız dönemde önemli katkı verdi. Barış’ın performansının yükselişini bekten gelip ön tarafa gitmesi önemli rol oynadı. Barış o mevkiyi bilen bir oyuncu. Bazı maçlarda rakip yarı alanda daha fazla oluyorsunuz. Kasımpaşa maçında zaman zaman Barış hem sağ açık hem de sağ bek oldu. Hem gol atması, hem iyi oynaması, savunmadaki yardımları bu oyunu oynayabileceğini gösterdi" açıklamasında bulundu.

"BU TÜR MAÇLARDA İYİ İŞLER YAPIYORUZ"

Galatasaray’ın 23 Kasım 1994 tarihinde Barcelona’yı yendiği maçta futbolcu olarak yer almasıyla ilgili olarak Okan Buruk, "O seneler için Barcelona’yı yenmek çok daha zordu. O maçta futbolcu olarak yer almıştım. Birçok sene Barcelona ile eşleşmiştik. Teknik adam için farklı bir duygu. Ben oyuncularıma çok güveniyorum. Bu tür maçlarda iyi işler yapabildiğimizi düşünüyorum. Taraftarımızın desteğiyle yarın en iyisini yapacağız" şeklinde konuştu.

Bu sene sezon hiç maç kaybetmemiş Barcelona’ya karşı alınacak olumlu sonucun kendilerini mutlu edeceğini ifade eden Buruk, "Şampiyonlar Ligi’nde hedeflerimiz var. Bundan sonra birçok maç oynayacağız. O yüzden puan çok önemli. Geçen sene Liverpool maçı öncesi bunu yaşamıştık. Elinizden gelenin en iyisini yapıp, puan almaya, sonuç almaya, rakibini yenmeye çalışıyorsunuz" dedi.

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