Galatasaray-Barcelona maçı, UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasının ikinci haftasında futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. Sarı-kırmızılıların Barcelona ile oynayacağı karşılaşma öncesinde maçın yapılacağı stat, tarih, saat ve iki takımın son durumu araştırılıyor. Peki, Galatasaray-Barcelona maçı nerede oynanacak, saat kaçta?

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Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi’nin ikinci haftasında Barcelona’yı konuk edecek. 13 Ekim Salı günü oynanacak mücadele öncesinde karşılaşmanın hangi statta yapılacağı ve saat kaçta başlayacağı merak edilirken iki takımın eksikleri ve Avrupa kupalarındaki son performansı da öne çıkıyor.

GALATASARAY-BARCELONA MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Galatasaray-Barcelona maçı Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park’ta oynanacak. Sarı-kırmızılı ekip, Şampiyonlar Ligi’ndeki ilk iç saha maçında taraftarı önünde Barcelona’yı ağırlayacak. r. Galatasaray’da Wilfried Singo’nun sakatlığı nedeniyle forma giyemeyeceği belirtilirken, Kaan Ayhan, Kazımcan Karataş, Arda Ünyay, Eyüp Aydın ve Can Armando Güner de UEFA listesinde bulunmadıkları için maç kadrosunda yer alamayacak.

Galatasaray-Barcelona maçı nerede oynanacak, saat kaçta?

GALATASARAY-BARCELONA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Galatasaray-Barcelona karşılaşması 13 Ekim 2026 Salı günü saat 22.00’de başlayacak. Mücadeleyi İtalyan hakem Marco Guida yönetecek. Guida’nın yardımcılıklarını Giorgio Peretti ve Giuseppe Perrotti yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi Fabio Maresca olurken, VAR görevini Marco Di Bello, AVAR görevini ise Aleandro Di Paolo üstlenecek.

Sıkça Sorulan Sorular Galatasaray-Barcelona maçı hangi statta oynanacak? Galatasaray-Barcelona karşılaşması İstanbul’daki Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park’ta oynanacak. Sarı-kırmızılı ekip Şampiyonlar Ligi’ndeki ikinci maçında Barcelona’yı kendi sahasında ağırlayacak.

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