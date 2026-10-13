Raphinha Galatasaray maçında oynayacak mı sorgulanırken UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak karşılaşma öncesinde İspanyol ekibinin kadro tercihleri netleşti. Teknik direktör Hansi Flick'in daha önce yaptığı açıklamanın ardından Katalan ekibinin İstanbul deplasmanı için belirlediği 22 kişilik kamp kadrosu duyuruldu.

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Galatasaray ile Barcelona, Şampiyonlar Ligi lig aşamasının ikinci haftasında RAMS Park'ta karşı karşıya gelecek. Peki, Raphinha Galatasaray maçında oynayacak mı? İşte Raphinha'nın son durumu, Barcelona'nın açıkladığı kamp kadrosu ve maçın ayrıntıları...

Raphinha Galatasaray maçında oynayacak mı? Galatasaray-Barcelona maç kadrosu duyuruldu

RAPHİNHA GALATASARAY MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Barcelona'nın yıldız oyuncusu Raphinha, 13 Ekim 2026 Salı günü Galatasaray ile oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi karşılaşmasında görev alamayacak. Brezilya Milli Takımı kampında yaşadığı sağlık sorununun ardından kulübüne dönen futbolcunun İstanbul'daki mücadelede forma giymeyeceği, teknik direktör Hansi Flick'in açıklamasıyla netlik kazandı.

Raphinha Galatasaray maçında oynayacak mı? Galatasaray-Barcelona maç kadrosu duyuruldu

Flick, 9 Ekim'de Getafe karşılaşması öncesinde düzenlenen basın toplantısında Raphinha'nın hem Getafe hem de Galatasaray maçında oynayamayacağını bildirdi. Alman teknik adam, oyuncunun durumunu değerlendirirken problemin ağır bir sakatlık olmadığını ancak geçmişte yaşadığı sakatlıklar nedeniyle dikkatli hareket etmeleri gerektiğini ifade etti.

Raphinha Galatasaray maçında oynayacak mı? Galatasaray-Barcelona maç kadrosu duyuruldu

GALATASARAY-BARCELONA MAÇ KADROSU

Barcelona, Galatasaray ile oynayacağı UEFA Şampiyonlar Ligi karşılaşması öncesinde 22 kişilik kamp kadrosunu duyurdu. Teknik direktör Hansi Flick'in belirlediği listede Raphinha'nın yanı sıra Andreas Christensen, Frenkie de Jong ve Roony Bardghji de sakatlıkları nedeniyle yer almadı.

Raphinha Galatasaray maçında oynayacak mı? Galatasaray-Barcelona maç kadrosu duyuruldu

Teknik direktör Hansi Flick, 22 kişilik kadroda şu isimlere yer verdi:

Joan Garcia, Joao Cancelo, Alejandro Balde, Brian Farinas, Pau Cubarsi, Gavi, Fermin Lopez, Pedri, Gabriel Jesus, Lamine Yamal, Xavi Espart, Wojciech Szczesny, Karim Adeyemi, Rodri, Anthony Gordon, Gerard Martin, Dani Olmo, Marc Bernal, Jules Kounde, Eric Garcia, Dominik Livakovic ve Hamza Abdelkarim.

Raphinha Galatasaray maçında oynayacak mı? Galatasaray-Barcelona maç kadrosu duyuruldu

GALATASARAY-BARCELONA MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Galatasaray ile Barcelona, UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasının ikinci maçında 13 Ekim 2026 Salı günü karşı karşıya gelecek. İstanbul'daki Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park'ta oynanacak mücadele saat 22.00'de başlayacak. Karşılaşmayı İtalyan hakem Marco Guida yönetecek. Galatasaray-Barcelona maçı TRT1 kanalından şifresiz canlı olarak yayınlanacak.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : BETÜL TOKKAN Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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