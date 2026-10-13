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Spor

Aboubakar şov yaptı, Bodrum FK fark attı

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Aboubakar şov yaptı, Bodrum FK fark attı
Başlık ResmiAboubakar şov yaptı, Bodrum FK fark attı

Bodrum Futbol Kulübü, 1. Lig'in 10. haftasında Vincent Aboubakar'ın duble yaptığı maçta SMS Grup Sarıyer'i 4-1 mağlup etti.

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Trendyol 1. Lig'in 10. haftasında Bodrum Futbol Kulübü, deplasmanda SMS Grup Sarıyer ile karşılaştı.

Yusuf Ziya Öniş Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Bodrum FK 4-1'lik skorla kazandı. Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri Yusuf Sertkaya, Vincent Aboubakar (2) ve Berkay Aslan kaydetti.

90. dakikada Sarıyer'de Emeka Eze, penaltıdan faydalanamadı.

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Hakemler: Yücel Büyük, Azad İlhan, Kerem Kalkan

SMS Grup Sarıyer: Sehic, Cebrail Karayel, Caner Osmanpaşa, Erdi Dikmen, Eşref Korkmazoğlu, Marcos Silva (Dk. 46 Poko), Tunahan Ergül (Dk. 46 Attamah), Thiam (Dk. 64 Doğan Can Davas), Eren Karadağ (Dk. 46 Furkan Gedik), Efecan Karaca, Eze

Bodrum FK: Sousa, Berşan Yavuzay, Ajeti, Ali Yılmaz, Furkan Apaydın (Dk. 90 Emre Kaplan), Yusuf Sertkaya (Dk. 90 Loshaj), Moreira, Ege Bilsel (Dk. 90 Gashijani), Boran Başkan (Dk. 69 Mustafa Erdilman), Fernando (Dk. 27 Berkay Aslan), Aboubakar

Goller: Dk. 7 Yusuf Sertkaya, Dk. 15 ve 23 Aboubakar, Dk. 75 Berkay Aslan (Bodrum FK), Dk. 81 Doğan Can Davas (SMS Grup Sarıyer)

Sarı kartlar: Dk. 9 Furkan Apaydın, Dk. 56 Boran Başkan, Dk. 80 Ege Bilsel (Bodrum FK)

Editör : EMRAH TAŞÇI | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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