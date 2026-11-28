Yılın son günlerinde gözler asgari ücret zammına çevrildi. Asgari ücreti, yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten beşer temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. Peki, Asgari Ücret Tespit komisyonu ilk toplantısını hangi tarihte yapacak? Asgari ücret zammı ne zaman belli olacak?

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2027 yılında geçerli olacak asgari ücret için geri sayım başladı. Aralık ayında Asgari Ücret Tespit Komisyonunun gerçekleştireceği toplantılar ardından milyonların maaşında etkili olacak rakam da ortaya çıkacak.

Asgari ücret belirlenirken birçok veri hesaba katılacak. Ücret, kıdem tazminatı tabanı, işsizlik ödeneği, askerlik ve doğum borçlanması gibi kalemleri de etkileyecek.

ASGARİ ÜCRET ZAMMI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Komisyonun, nihai kararı belirleyene kadar 4 toplantı yapması öngörülüyor. Komisyon, kararlarını oy çokluğuyla alıyor. Yeni asgari ücret rakamının 31 Aralık tarihine kadar belirlenmesi ve kamuoyuyla paylaşılması bekleniyor. Belirlenecek yeni ücret, 1 Ocak 2027 itibarıyla yürürlüğe girecek.

Asgari ücret zammı ne zaman belli olacak? Tespit komisyonu takvimi için geri sayım başladı

ASGARİ ÜCRET ZAMMI NASIL BELİRLENİYOR?

Asgari ücreti, yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten beşer temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor.

Komisyon, yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında aralık ayında belirlenen tarihlerde toplanıyor.

Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde ise başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.

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