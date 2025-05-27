Asgari ücrete zam gelebilir! Asgari ücrete Temmuz zammı yapılacak mı?

Milyonlarca çalışanın gözü Temmuz ayında asgari ücrete yapılabilecek olası ara zamma çevrildi. 2025 yılına girerken zam beklentisi yeniden yükselirken, enflasyon oranlarındaki gelişmeler sürecin seyrini belirlerken Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’dan gelen açıklamalar, zam ihtimalini bir kez daha gündeme taşıdı.

Temmuz ayında asgari ücrete ara zam yapılıp yapılmayacağı milyonlarca kişi tarafından merak ediyor. Enflasyon karşısında alım gücünün düşmesiyle birlikte, çalışan kesimin beklentisi artarken gözler Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na çevrildi.

Bakan Vedat Işıkhan, son açıklamasında zammın tamamen enflasyon oranlarına bağlı olduğunu vurguladı. Peki Temmuz’da asgari ücrete ek bir zam yapılacak mı, yapılırsa ne kadar olur?

ASGARİ ÜCRETE ARA ZAM YAPILACAK MI?

Asgari ücret, her yıl Ocak ayında belirleniyor. Ancak geçtiğimiz yıllarda Temmuz aylarında yapılan ara zam uygulamaları çalışanlarda bu yıl da benzer bir adım atılacağı yönünde bir beklenti oluşturdu. 2024 yılında ise ikinci bir zam yapılmamıştı. Temmuz ayına yaklaşırken yeniden “asgari ücrete ara zam gelir mi?” sorusu gündeme geldi.

ASGARİ ÜCRETE ARA ZAM GELEBİLİR!

Bakan Işıkhan asgari ücret zammının enflasyon oranlarına bağlı olduğunu belirterek “Enflasyonda düşüş bekliyoruz, ancak bir aksilik olursa Temmuz’da ara zam gündeme gelebilir.” dedi.

ASGARİ ÜCRETE ZAM GELİRSE NE KADAR OLACAK?

2026 yılı için öngörülen asgari ücret zam oranları yüzde 20 ila 30 arasında değişiyor. Eğer zam oranı yüzde 20 olursa asgari ücret 4.420 lira, yüzde 25 zam yapılırsa 5.526 lira, yüzde 30’luk bir artış olması halinde ise 6.631 lira yükselebileceği tahmin ediliyor. Ancak bu artışların yapılabilmesi, ekonomideki genel gidişata ve enflasyon seyrine bağlı olacak.

ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİYOR?

Asgari ücret, işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan 15 kişilik Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından belirleniyor. Komisyon, karar verirken enflasyon oranlarını, ekonomik büyüme hızını, döviz kuru etkilerini, işsizlik oranını ve geçim standartlarını dikkate alıyor.