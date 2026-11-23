Ankara su kesintisi 23 Kasım 2026 Pazartesi günü ASKİ tarafından yayımlanan arıza duyurularının ardından araştırılıyor. Başkentte içme suyu şebekesi ve ana iletim hatlarında meydana gelen arızalar nedeniyle Mamak, Altındağ, Nallıhan, Çankaya, Yenimahalle, Etimesgut, Çubuk, Çamlıdere ve Sincan ilçelerinin belirli mahallelerinde su kesintileri yaşanıyor. Ekiplerin arızaları gidermek için yürüttüğü çalışmalar kapsamında suların yeniden verileceği saatler belli oldu.

Kaydet a- | +A

Ankara'da suların ne zaman geleceği, 23 Kasım Pazartesi günü farklı ilçelerde meydana gelen plansız su kesintilerinin ardından merak ediliyor. ASKİ'nin arıza kayıtlarında Mamak, Altındağ, Nallıhan, Çankaya, Yenimahalle, Etimesgut, Çubuk, Çamlıdere ve Sincan ilçelerindeki kesintilere ilişkin bilgiler yer alıyor. İşte 23 Kasım Ankara su kesintisi saatleri ve etkilenen mahalleler...

ANKARA SU KESİNTİSİ 23 KASIM

MAMAK SU KESİNTİSİ

Arıza tarihi: 23 Kasım 2026, 10.40

Tahmini tamir saati: 21.00

Kesinti nedeni: Başak Mahallesi 1660. Sokak'taki 150 mm çapındaki içme suyu hattında meydana gelen arıza nedeniyle plansız su kesintisi uygulanıyor. Ekiplerin arızayı gidermek için başlattığı çalışmalar devam ediyor.

Etkilenen yerler: Başak ve Ekin mahalleleri ile Bostancık Mahallesi'nin üst kotları.

ALTINDAĞ SU KESİNTİSİ

Arıza tarihi: 23 Kasım 2026, 12.00

Tahmini tamir saati: 21.00

Kesinti nedeni: Mamak ilçesi Başak Mahallesi 1660. Sokak'taki içme suyu şebeke hattında meydana gelen arıza nedeniyle Altındağ'ın bazı mahallelerinde plansız su kesintisi yaşanıyor. Arızanın giderilmesi için çalışmalar sürüyor.

Etkilenen yerler: Karapürçek, Beşikkaya, Feridun Çelik, Başpınar ve Doğantepe mahallelerinin üst kotları.

NALLIHAN SU KESİNTİSİ

Arıza tarihi: 23 Kasım 2026, 12.10

Tahmini tamir saati: 19.00

Kesinti nedeni: Sarıyar Mahallesi'ne içme suyu sağlayan sondaj kuyusundaki motor arızası nedeniyle su deposunun seviyesinde düşüş meydana geldi. Bu nedenle mahallede plansız su kesintisi uygulanıyor.

Etkilenen yerler: Sarıyar Mahallesi'nin tamamı.

ÇANKAYA SU KESİNTİSİ

Arıza tarihi: 23 Kasım 2026, 13.20

Tahmini tamir saati: 19.00

Kesinti nedeni: Mustafa Kemal Mahallesi Dumlupınar Bulvarı'ndaki 150 mm çapındaki içme suyu hattında meydana gelen arıza nedeniyle plansız su kesintisi uygulanıyor. Ekiplerin onarım çalışmaları devam ediyor.

Etkilenen yerler: Mustafa Kemal Mahallesi'nin üst kotları, Söğütözü Mahallesi'nin bir bölümü, Koru Mahallesi, Konutkent Mahallesi'nin bir bölümü ve Üniversiteler Mahallesi'nin bir bölümü.

YENİMAHALLE SU KESİNTİSİ

1. Kesinti

Arıza tarihi: 23 Kasım 2026, 13.00

Tahmini tamir saati: 17.00

Kesinti nedeni: Yakacık Mahallesi 3578. Sokak'taki 90 mm çapındaki boruda meydana gelen arıza nedeniyle plansız su kesintisi uygulanıyor.

Etkilenen yerler: Yakacık Bağlar mevkisi.

2. Kesinti

Arıza tarihi: 23 Kasım 2026, 13.15

Tahmini tamir saati: 18.15

Kesinti nedeni: Yuva Mahallesi 3703/1. Sokak'taki 100 mm çapındaki düktil boruda meydana gelen arıza nedeniyle su kesintisi yaşanıyor.

Etkilenen yerler: Yuva Mahallesi 3703/1. Sokak ve çevresi.

3. Kesinti

Arıza tarihi: 23 Kasım 2026, 14.15

Tahmini tamir saati: 20.00

Kesinti nedeni: Serhat Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi No: 32 adresindeki Serin Evler Sitesi'nde yürütülen kanal çalışması sırasında ana iletim hattının zarar görmesi nedeniyle plansız su kesintisi meydana geldi.

Etkilenen yerler: Mehmet Akif Ersoy Caddesi, Örnek Sanayi Sitesi ve Uzay Çağı Caddesi'nin bir bölümü.

ASKİ duyurdu! 23 Kasım Ankara su kesintisi ne zaman bitecek?

ETİMESGUT SU KESİNTİSİ

Arıza tarihi: 23 Kasım 2026, 13.20

Tahmini tamir saati: 19.00

Kesinti nedeni: Çankaya ilçesi Mustafa Kemal Mahallesi Dumlupınar Bulvarı'ndaki 150 mm çapındaki içme suyu hattında meydana gelen arıza nedeniyle Etimesgut'un bazı bölgelerinde plansız su kesintisi uygulanıyor.

Etkilenen yerler: Erler Mahallesi'nin bir bölümü.

ÇUBUK SU KESİNTİSİ

Arıza tarihi: 23 Kasım 2026, 14.50

Tahmini tamir saati: 17.00

Kesinti nedeni: Cumhuriyet Mahallesi Gedik Sokak'taki içme suyu hattında meydana gelen arıza nedeniyle plansız su kesintisi uygulanıyor. Ekiplerin arızayı gidermek için başlattığı çalışmalar devam ediyor.

Etkilenen yerler: Cumhuriyet Mahallesi'nin tamamı.

ÇAMLIDERE SU KESİNTİSİ

Arıza tarihi: 23 Kasım 2026, 15.00

Tahmini tamir saati: 19.00

Kesinti nedeni: Beyler Mahallesi Gölünyazı Küme Evleri mevkisindeki 75 mm çapındaki PE100 boruda meydana gelen arıza nedeniyle plansız su kesintisi uygulanıyor.

Etkilenen yerler: Beyler Mahallesi Gölünyazı Küme Evleri.

SİNCAN SU KESİNTİSİ

Arıza tarihi: 23 Kasım 2026, 15.40

Tahmini tamir saati: 19.00

Kesinti nedeni: Saraycık Mahallesi 1601. Cadde'deki 110 mm çapındaki içme suyu şebeke hattında meydana gelen arıza nedeniyle plansız su kesintisi uygulanıyor. Ekiplerin onarım çalışmaları devam ediyor.

Etkilenen yerler: Saraycık Mahallesi'nin bir bölümü.

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala