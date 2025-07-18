Astronomer Ceo'su Andy Byron kimdir? Coldplay’in Boston konseriyle gündemde!

Coldplay’in Boston konseri sahnede müzikten çok özel hayatla gündeme geldi. 1,3 milyar dolarlık Astronomer şirketinin CEO’su Andy Byron, eşi dışında bir kadınla görüntülenince gözler bir anda ona çevrildi. Yaşanan bu olay Astronomer Ceo’su Andy Byron kimdir sorusunu gündeme taşıdı.

Coldplay’in ABD’nin Boston şehrinde verdiği Gillette Stadyumu konseri, sadece müzik değil, özel bir skandal nedeniyle de konuşulmaya başlandı. Astronomer’ın CEO’su Andy Byron, insan kaynakları müdürü olduğu öne sürülen Kristin Cabot ile sarılırken görüntülendi. O anlar sosyal medyada kısa sürede viral oldu.

ANDY BYRON KİMDİR?

Andy Byron, veri iş akış platformu olarak bilinen Astronomer şirketinin CEO’sudur. Daha önce Lacework, Cybereason ve Fuze gibi firmalarda üst düzey görevlerde bulunan Byron, Apache Airflow ile tanınan Astronomer girişiminin büyümesinde önemli rol oynamıştır. Şirketin bugünkü piyasa değerinin 1,3 milyar dolar olması ise dikkat çeken detaylar arasında yer alıyor

ANDY BYRON KAÇ YAŞINDA?

Amerika merkezli Astronomer şirketinin CEO’su Andy Byron’un doğum tarihi ve yaşıyla ilgili net bir bilgi bulunmamaktadır.

ANDY BYRON EŞİ KİM?

Andy Byron’ın eşi, eğitim alanında görev yapan Megan Kerrigan Byron’dur. Çiftin New York’ta yaşadığı ve iki çocuk sahibi oldukları biliniyor. Ancak Coldplay konserinde yaşanan sarılma görüntülerinin ardından, Megan Kerrigan Byron’un sosyal medya hesaplarından “Byron” soyadını kaldırması dikkat çekti.

KISS CAM OLAYI NE?

Boston’daki Coldplay konseri sırasında yaşanan olay, stadyumun dev ekranlarında “Kiss Cam” sırasında patladı. Ekranlara yansıyan görüntüde Andy Byron’un yanındaki kadına sarıldığı görüldü. İzleyicilerin dikkatini çeken asıl detay ise o kadının Byron’un eşi olmamasıydı. Görüntüler kısa sürede sosyal medyada viral oldu.