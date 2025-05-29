Aşure günü ne zaman? Paylaşma ve bereketin simgesi!

Muharrem ayı yaklaşırken, paylaşmanın, dayanışmanın ve bereketin simgesi olan Aşure Gününün başlayacağı tarih gündeme geldi. Muharrem ayının 10.gününe denk gelen aşure günü 2025 yılında 5 Temmuz Cumartesi günü eda edecek.

İslam kültüründe önemli bir yeri olan Aşure Günü, her yıl Muharrem ayının 10. gününde idrak ediliyor. Hem İslam tarihinde hem de kültürel anlamda önemli bir yeri olan bu özel gün, bolluk ve bereketin temsilcisi olarak görülüyor. Aşure pişirilip dağıtılan, hayır dualarının eksik edilmediği Aşure Gününün ne zaman başlayacağı ise merak konusu oldu.

AŞURE GÜNÜ NE ZAMAN?

Aşure Günü, hicri takvime göre Muharrem ayının 10. gününde eda ediliyor. Bolluk ve bereketin simgesi olan Aşure Günü 2025 yılında 5 Temmuz Cumartesi günü başlayacak.

AŞURE GÜNÜ'NÜN ANLAMI NEDİR?

Aşure Günü’nün anlamı yalnızca tatlı yapıp dağıtmakla değildir. Bu gün, önemli tarihi olayların yaşandığı zamanı da ifade eder. Rivayetlere göre Hazreti Adem’in tövbesinin kabulü, Hazreti Nuh’un tufandan kurtuluşu, Hazreti Musa’nın Kızıldeniz’i geçmesi, Hazreti İbrahim’in ateşten kurtulması gibi birçok mucizevi olay bu güne denk geliyor. Bu sebeple Aşure Günü, yalnızca mutfak kültürüyle değil, aynı zamanda maneviyatla da dolu bir gün olarak kabul ediliyor.

AŞURE PİŞİRMEK İBADET MİDİR?

Aşure pişirmek başlı başına bir ibadet sayılmasa da İslam’da paylaşmanın ve ikramda bulunmanın büyük sevap olduğu bilinir. Komşulara, akrabalara ya da ihtiyaç sahiplerine aşure ikram etmek, toplumsal birlik ve beraberliği güçlendiren anlamlı bir davranış olarak kabul edilir. Bu sebeple Aşure Günü’nde yapılan hayırlar, büyük sevap kazanılacağına işaret eder.

AŞURE YAPMANIN FAZİLETLERİ NELER?

Peygamber Efendimiz’in “Aşure günü zerre kadar sadaka veren Uhud Dağı kadar sevaba ulaşır.” buyruğu, bu günün önemini en iyi şekilde yansıtır. Aşure günü yapılan yardımlar, ikramlar, dualar ve hayırlar, İslam’da teşvik edilen davranışlardandır. Sadaka vermek, ihtiyaç sahiplerini gözetmek ve toplumsal dayanışmayı güçlendirmek Aşure Günü’nün en önemli manevi yönlerindendir.