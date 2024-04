At eti, Şafii ve Hanbeli’de helal, Maliki’de haramdır

Kaynak: Türkiye Gazetesi 18 Nisan 2024

At eti helal mi, sorusu hız kazandı. İstanbul'un Sultangazi ilçesi Habibler Mahallesi'nde piyasaya sürülmek üzere at kesimi yapıldığı ihbarında bulunuldu. Olayın ardından At eti helal mi, haram mı, sorularına cevap aranıyor. Peki, At eti neden yenmez? Dinimizde at, eşek ve katır eti yemek haram mı? İşte dinimizce eti yenen ve yenmeyen hayvanlar...