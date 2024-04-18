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At eti, Şafii ve Hanbeli’de helal, Maliki’de haramdır

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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At eti, Şafii ve Hanbeli’de helal, Maliki’de haramdır

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

At eti helal mi, sorusu hız kazandı. İstanbul'un Sultangazi ilçesi Habibler Mahallesi'nde piyasaya sürülmek üzere at kesimi yapıldığı ihbarında bulunuldu. Olayın ardından At eti helal mi, haram mı, sorularına cevap aranıyor. Peki, At eti neden yenmez? Dinimizde at, eşek ve katır eti yemek haram mı? İşte dinimizce eti yenen ve yenmeyen hayvanlar...

At eti yemenin mubah ya da haram olduğu arama motorlarında sorgulanıyor. Sultangazi'de piyasaya sürülmek üzere at eti kesimi yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçen polis ve zabıta ekipleri, belirlenen adrese baskın düzenledi. Vatandaşlar ise at eti yemenin hükümlerini araştırmaya başladı. At eti yemek günah mı, caiz mi, hükmü ne? Eti yenen ve yenmeyen hayvanlar hangileri?

At eti, Şafii ve Hanbeli’de helal, Maliki’de haramdır - 1. Resim

AT ETİ HELAL Mİ, HARAM MI?

 At eti, Şafii ve Hanbeli’de helal, Maliki’de haramdır. Yabani atlar ise yenir. 

Karada yaşayan hayvanlar ve kuşlar için, hadis-i şerifte şöyle bildirilmiştir: "Köpek dişi olan yırtıcı hayvanlar ve pençesiyle avlanan kuşlar yenmez."

ETİ YENMEYEN HAYVANLAR

Eti yenmeyen kara hayvanları, domuz, kurt, ayı, aslan, kaplan, pars, leopar, panda, panter, çita, jaguar, puma, sincap, samur, sansar, kokarca, goril, maymun türleri (şempanze, babun, gibon, orangutan), sırtlan, fil, köpek, kedi, kunduz, porsuk, vaşak, çakal, tilki, gelincik olarak gösterilir.

Avını pençesiyle yakalayan ve leş yiyen, çaylak, kartal, kerkenez, kuzgun, akbaba, leş kargası, yarasa, atmaca, şahin, martı, leylek, flamingo, egret, kelaynak gibi kuşlar yenmez.

Avını köpek dişiyle yakalayan yırtıcı hayvanlar da yenmez. Şafii’de ise tilki, sırtlan, samur, sincap ve gelincik yenir.

Haşarat, yani toprak içinde yuvası olan küçük hayvanlar, helal değildir.

İHTİYAÇ OLUNCA DİĞER MEZHEPLERİ TAKLİT EDEREK DENİZ HAŞARATI YENİR Mİ?

Mezheplerdeki farklı hükümlerin rahmet olduğu hadis-i şerifle bildirilmiştir. Zaruret veya ihtiyaç olunca, başka mezhep taklit edilerek, o mezhepteki helal olan bir hayvan yenir. 

Örnek olarak Hanefi ve Hanbeli mezhebinde kirpi eti yemek haramdır. Şafii ve Maliki mezhebinde caizdir. Tesirli başka mubah bir ilaç yoksa, hastanın, bu iki mezhepten birini taklit ederek kirpi eti yemesi caiz olur. 

At eti, Şafii ve Hanbeli’de helal, Maliki’de haramdır - 2. Resim

ETİ YENEN HAYVANLAR

Eti yenen kara hayvanları ise zürafa, kanguru, tavşan, koyun, keçi, manda, inek, boğa, deve gibi evcil hayvanların, yabani olanları yenir.

Buffalo ve bizon yabani sığırdır, lama ise yabani devedir. Bu hayvanlar da yenir.  Keçinin yabanisi sayılan dağ keçisi, geyik, ceylan, antilop yenir. Evcil eşek ise yenmez. Yabani eşek denilen zebra yenir.

İğrenç olmayan, leş yemeyen, avını pençesiyle yakalamayan kuşlar yenir. Kumru, bülbül, kanarya, muhabbet kuşu, keklik, sülün, bağırtlan kuşu, güvercin, bıldırcın, tarla kargası, tavus, kırlangıç, papağan, turna, saka kuşu, çalı kuşu, ispinoz, serçe ve sığırcık gibi kuşlar helaldir.

Martı Hanefi ve Hanbelî’de yenmez. Maliki’de martı ve balıkçıl yenir. Şafii’de kırlangıç, tavus, hüthüt, papağan yenmez. Martı, balıkçıl gibi deniz kuşları ise yenir.

Hanefi hariç diğer üç mezhepte, deniz ürünlerinin hepsi yenir. Hanefi’de balık şeklinde olmayan hiçbir deniz ürünü yenmez.

ETİ YENEN HAYVANLARIN YENMEYEN YERLERİ NELERDİR?

Eti yenen her hayvanın 7 yeri yenmez. Bunlar, akan kan, idrar aleti, hayaları (koç yumurtası), bezleri (guddeleri9, safra kesesi, dişi hayvanın önü ve idrar kesesidir.

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Kaynak: Türkiye Gazetesi
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