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Ankara ve Sinop'ta heyecanlandıran adım! Resmi Gazete'de yayımlandı

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Teknoloji, Ankara, Sinop, ODTÜ, Haber
Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Ankara'nın Gölbaşı ilçesi ve Sinop, artık teknoloji üssü oluyor. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararları, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Ankara ve Sinop'ta, Türkiye'nin uzay yolculuğu adına heyecanlandıran bir adım geldi.

İki kentte, bazı alanların teknoloji geliştirme bölgesi olarak ilan edilmesi kararlaştırıldı.

Ankara ve Sinop'ta heyecanlandıran adım! Resmi Gazete'de yayımlandı - 1. Resim

TÜRKİYE'NİN UZAY TEKNOLOJİSİ YOLU!

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararları, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, Ankara'nın Gölbaşı ilçesi Taşpınar Mahallesi'ndeki 698 bin 776,34 metrekarelik alan, "ODTÜ Uzay Teknolojileri Teknoloji Geliştirme Bölgesi" olarak tespit edildi.

Ayrıca, Sinop'un Merkez ilçesi Osmaniye Mahallesi'ndeki 11 bin 682,26 metrekarelik alan da "Sinop Teknoloji Geliştirme Bölgesi" olarak belirlendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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