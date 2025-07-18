Ankara ve Sinop'ta heyecanlandıran adım! Resmi Gazete'de yayımlandı

Ankara'nın Gölbaşı ilçesi ve Sinop, artık teknoloji üssü oluyor. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararları, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Ankara ve Sinop'ta, Türkiye'nin uzay yolculuğu adına heyecanlandıran bir adım geldi.

İki kentte, bazı alanların teknoloji geliştirme bölgesi olarak ilan edilmesi kararlaştırıldı.

TÜRKİYE'NİN UZAY TEKNOLOJİSİ YOLU!

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararları, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, Ankara'nın Gölbaşı ilçesi Taşpınar Mahallesi'ndeki 698 bin 776,34 metrekarelik alan, "ODTÜ Uzay Teknolojileri Teknoloji Geliştirme Bölgesi" olarak tespit edildi.

İlgili Haber Dünya üzerinde daha büyüğü yok! Uzayın en pahalı taşı rekor fiyata satıldı

Ayrıca, Sinop'un Merkez ilçesi Osmaniye Mahallesi'ndeki 11 bin 682,26 metrekarelik alan da "Sinop Teknoloji Geliştirme Bölgesi" olarak belirlendi.