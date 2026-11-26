İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) öğrencilerinin güz dönemi sınav takvimi belli oldu. Öğrenciler ''AUZEF bitirme sınavı (final) ve bütünleme ne zaman yapılacak?'' sorgularken 2026-2027 eğitim öğretim yılı güz yarıyılı final sınavları ve tüm sınav tarihleri duyuruldu.

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AUZEF final sınavları için geri sayım başladı. Sınav merkezi tercih işlemleri başlayan öğrencilerin, tercihlerini 29 Kasım 2026 Pazar günü saat 23.59'a kadar tamamlaması gerekiyor. Peki AUZEF final ve bütünleme sınavları ne zaman? İşte 2026-2027 AUZEF sınav takvimi...

AUZEF bitirme sınavı (final) ve bütünleme ne zaman yapılacak? Sınav merkezi tercihleri için son gün 29 Kasım!

AUZEF FİNAL SINAVLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

İstanbul Üniversitesi AUZEF'te 2026-2027 eğitim öğretim yılı güz dönemi bitirme sınavlarının tarihleri açıklandı. AUZEF final sınavları 26-27 Aralık 2026 tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Final sınavlarına katılacak öğrencilerin sınav merkezi tercihlerini yapmaları için işlemler başladı. Öğrenciler, sınava girmek istedikleri merkezi belirleyerek tercihlerini AUZEF'in sınav sistemi üzerinden iletebilecek. Sınav merkezi tercih işlemlerinde son tarih 29 Kasım 2026 Pazar, saat 23.59 olarak belirlendi.

AUZEF bitirme sınavı (final) ve bütünleme ne zaman yapılacak? Sınav merkezi tercihleri için son gün 29 Kasım!

AUZEF SINAV MERKEZİ TERCİHLERİ NASIL YAPILACAK?

AUZEF güz dönemi final sınavları için sınav merkezi seçmek isteyen öğrenciler, işlemlerini internet üzerinden gerçekleştirebilecek. Tercihler, AUZEF Sınav Sistemi üzerinden veya AUZEF Mobil uygulaması aracılığıyla yapılabilecek.

Öğrencilerin sisteme giriş yaparken AKSİS Öğrenci Otomasyonunda kullandıkları kullanıcı adı ve şifrelerini kullanmaları gerekiyor. Sınav merkezi tercihlerinin son başvuru tarihine kadar tamamlanması önem taşıyor.

AUZEF bitirme sınavı (final) ve bütünleme ne zaman yapılacak? Sınav merkezi tercihleri için son gün 29 Kasım!

AUZEF BÜTÜNLEME SINAVLARI NE ZAMAN?

AUZEF güz dönemi final sınavlarının ardından öğrencilerin notlarını yükseltmek veya başarısız oldukları dersler için yeniden sınava girmek amacıyla katılabilecekleri bütünleme sınavları da takvimde duyuruldu.

2026-2027 eğitim öğretim yılı güz dönemi AUZEF bütünleme sınavları 30-31 Ocak 2027 tarihlerinde yapılacak.

AUZEF bitirme sınavı (final) ve bütünleme ne zaman yapılacak? Sınav merkezi tercihleri için son gün 29 Kasım!

AUZEF 2026-2027 SINAV TAKVİMİ

Sınav Güz dönemi Bahar dönemi Ara sınav (Vize) 14-15 Kasım 2026 24-25 Nisan 2027 Bitirme sınavı (Final) 26-27 Aralık 2026 12-13 Haziran 2027 Bütünleme sınavı 30-31 Ocak 2027 10-11 Temmuz 2027 Mezuniyet için üç ders sınavı 5 Eylül 2026 5 Eylül 2027

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