Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi (ATA AÖF) öğrencileri, 2026-2027 eğitim öğretim yılı güz dönemi ara sınavlarını tamamladı. 21-22 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilen vize sınavlarının ardından soru kitapçıkları ve cevap anahtarları erişime açılırken, öğrenciler şimdi sınav sonuçlarının ilan edileceği tarihi bekliyor. Gözler ise ''ATA AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?'' sorusunda.

Kaydet a- | +A

ATA AÖF güz dönemi ara sınavlarının tamamlanmasının ardından öğrencilerin sınavda karşılaştığı sorular ve cevap anahtarları yayımlandı. Öğrenciler, sınavda işaretledikleri seçenekleri resmi cevaplarla karşılaştırarak ders bazında doğru ve yanlışlarını kontrol edebiliyor. Soru kitapçıkları ve cevap anahtarlarına Öğrenme Yönetim Sistemi (ÖYS) üzerinden ulaşılabiliyor. Sisteme giriş yapan öğrenciler, sınava girdikleri derslerin ilgili içeriklerini görüntüleyebiliyor. Peki, ATA AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

ATA AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Ara (Vize) sınav soru kitapçıkları ve cevap anahtarları yayımlandı!

ATA AÖF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ATA AÖF 2026-2027 güz dönemi ara sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz resmi olarak duyurulmadı. Geçen yıl ara sınav soru kitapçıkları ve cevap anahtarları 23 Kasım 2025 tarihinde yayımlanmış, sınav sonuçları ise 28 Kasım 2025 tarihinde açıklanmıştı.

Geçen yılki takvim dikkate alındığında, bu yıl da sınav sonuçlarının soru ve cevapların yayımlanmasının ardından yaklaşık 5 gün içinde ilan edilmesi bekleniyor. Bu seneki ATA AÖF 2026 güz dönemi vize sonuçlarının 27 Kasım 2026 tarihinde açıklanabileceği tahmin ediliyor.

ATA AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Ara (Vize) sınav soru kitapçıkları ve cevap anahtarları yayımlandı!

ATA AÖF SINAV SORULARINA İTİRAZ İÇİN SON TARİH NE ZAMAN?

Yayımlanan sınav sorularına yönelik itiraz süreci de açıklandı. Öğrenciler, ara sınavlarda sorulan sorularla ilgili itirazlarını 25 Kasım 2026 Çarşamba günü saat 16.00'ya kadar ÖYS üzerinden iletebilecek.



Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala