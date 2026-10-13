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AUZEF güz dönemi af başvuru süresi uzatıldı

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AUZEF güz dönemi af başvuru süresi uzatıldı
Başlık ResmiAUZEF güz dönemi af başvuru süresi uzatıldı

İstanbul Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AUZEF)güz dönemi af başvuru süresi uzatıldı. Üniversite'nin resmi adresi ve sosyal medya hesaplarından yeni tarih duyuruldu. Peki, AUZEF güz dönemi af başvurusu ne zamana kadar uzatıldı, son gün ne zaman?

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İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF), öğrenci affı kapsamında 2026-2027 Güz Döneminde öğrenimine devam etmek isteyenler için kayıt tarihinde güncellemeye gitti. Kaydı silinen öğrenciler, öğrenci affı kapsamında yeniden kayıt yaptırarak eğitimlerine devam edebilecek.Kendi isteğiyle kaydını sildiren öğrenciler ile bir programa yerleştiği hâlde kayıt yaptıramayan adaylar da öğrenci affı kapsamında başvuruda bulunabilecek.

AUZEF güz dönemi af başvuru süresi uzatıldı
Başlık ResmiAUZEF güz dönemi af başvuru süresi uzatıldı

AF BAŞVURU SÜRESİ DUYURUSU

Yayımlanan duyuruda; "Öğrenci affı kapsamında, 2026-2027 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Döneminde öğrenimlerine devam etmek isteyen öğrencilerimiz için kayıt tarihi 19 Ekim 2026 Pazartesi gününe kadar uzatılmıştır.

19 Ekim 2026 tarihine kadar başvuru ve kayıt işlemlerini tamamlayan öğrencilerimiz 2026-2027 Güz Döneminde öğrenimlerine devam edebilecektir.

Bu tarihten sonra kayıt işlemlerini tamamlayan öğrencilerimiz ise 2026-2027 Bahar Döneminden itibaren öğrenimlerine devam edebilecektir. Son başvuru tarihi: 9 Aralık 2026" denildi.

Editör : ÖZGE YİĞİT
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