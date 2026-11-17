İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) 2026-2027 eğitim öğretim yılı güz dönemi ara sınavları 3 oturumda tamamlandı. Sınav sürecini geride bırakan öğrenciler, sonuç heyecanı yaşıyor. Peki sonuç tarihi belli oldu mu? AUZEF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Kaydet a- | +A

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi güz dönemi ara sınavları belirlenen takvim doğrultusunda 14-15 Kasım 2026 tarihlerinde gerçekleştirildi. İstanbul Üniversitesi AUZEF sisteminde ara sınavın (vize) genel başarı notuna katkısı %30 olarak uygulanıyor. Adaylar, ara sınavların sonuç tarihine ilişkin gelişmeleri yakından takip ediyor.

2026 AUZEF VİZE SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Üniversite, yıl içerisinde yapılacak sınavların tarihlerini duyururken sonuçların açıklanacağı tarihe ilişkin bilgi paylaşmıyor. Önceki dönemlerde AUZEF sınav sonuçlarının 15 gün içerisinde açıklandığı dikkate alındığında, sonuçların kasım ayının son haftasında erişime açılması bekleniyor.

AUZEF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Ara sınav takvimi

4 YANLIŞ 1 DOĞRUYU GÖTÜRÜYOR MU?

Açıköğretim programlarında dört (4) yanlış cevap, bir (1) doğru cevabı eksiltmektedir. (Yapılan her yanlış cevap için alınan toplam puandan 1,25 puan düşülmektedir.) Uzaktan öğretim programlarında, başarı notunun hesaplanmasındaki farklılık nedeniyle bu kural uygulanmamaktadır.

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala