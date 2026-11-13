AUZEF vize sınavları için geri sayım başladı. İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) öğrencileri, 2026-2027 eğitim ve öğretim yılı güz dönemi ara sınavlarına hazırlanıyor. Sınav giriş belgelerinin erişime açılmasının ardından öğrenciler, sınav tarihlerini, oturum bilgilerini ve sınava katılmak için gerekli belgeleri araştırıyor.

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İstanbul Üniversitesi AUZEF tarafından güz yarıyılı ara sınavlarına ilişkin bilgilendirme yapıldı. Türkiye genelinde ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde gerçekleştirilecek sınavlar öncesinde giriş belgeleri öğrencilerin erişimine sunuldu. Üniversite tarafından sınavların uygulanma biçimi, soru sayısı, sınav süresi ve değerlendirme kurallarına ilişkin ayrıntılar da açıklandı.

AUZEF VİZE SINAVLARI NE ZAMAN?

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi öğrencilerinin katılacağı güz dönemi ara sınavları için hazırlıklar tamamlanıyor. Üniversite tarafından yayımlanan duyuruda sınav merkezleri, oturum düzeni ve öğrencilerin sorumlu oldukları konular hakkında bilgilendirme yapıldı. 2026-2027 AUZEF güz dönemi vize sınavları, 14 Kasım Cumartesi ve 15 Kasım 2026 Pazar günleri gerçekleştirilecek. Sınavlar, Türkiye'nin 81 ili ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti dahil olmak üzere toplam 130 sınav merkezinde düzenlenecek. İki güne yayılan sınav programında sabah ve öğle saatlerinde toplam üç oturum yapılacak. Öğrencilerin hangi oturumlara katılacağı, kendilerine özel hazırlanan sınav giriş belgelerinde yer alacak. Her öğrencinin sınav merkezi, bina, salon ve oturum bilgilerini önceden kontrol etmesi gerekiyor.

AUZEF vize sınavları ne zaman, sınav giriş belgesi nasıl alınır?

AUZEF SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

AUZEF güz dönemi ara sınavlarına katılacak öğrencilerin sınav yerleri, üniversitenin elektronik sisteminde yayımlanan giriş belgeleri üzerinden öğreniliyor. Sınava kısa süre kala öğrencilerin hangi okulda ve salonda sınava gireceklerine ilişkin bilgiler de erişime açıldı. 14 ve 15 Kasım 2026 tarihlerinde yapılacak AUZEF vize sınavlarının giriş belgeleri yayımlandı. Öğrenciler, AKSİS kullanıcı adı ve şifreleriyle sisteme giriş yaparak sınav giriş belgelerini görüntüleyebiliyor. Ayrıca AUZEF mobil uygulaması üzerinden de ulaşılabiliyor. Belgede sınav merkezi, bina, salon ve oturum bilgileri bulunuyor. Öğrencilerin sınav günü herhangi bir sorun yaşamamak için bu bilgileri kontrol etmeleri ve belgelerinin çıktısını yanlarında bulundurmaları gerekiyor.

AUZEF vize sınavları ne zaman, sınav giriş belgesi nasıl alınır?

Öğrencilerin yanlarında sınav giriş belgesi ile T.C. kimlik kartını veya giriş belgesinde belirtilen diğer geçerli resmi kimlik belgelerinden birini bulundurmaları yeterli olacak. Sınav salonlarına cep telefonuyla girilmesine ise kesinlikle izin verilmeyecek.

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