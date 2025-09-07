Avrasya Tüneli kapalı mı, ne zaman açılacak? 7 Eylül Avrasya Tüneli açılış saati araştırılıyor

Avrasya Tüneli kapalı mı, ne zaman açılacak merak ediliyor. İstanbul’da 7 Eylül 2025 Pazar günü düzenlenecek “Tour of İstanbul Bisiklet Yarışı” nedeniyle Avrasya Tüneli, Avrupa Yakasından Asya Yakasına geçiş yönünde araç trafiğine kapatılacak.

AVRASYA TÜNELİ KAPALI MI?

Yarış süresince tüneli kullanacak sürücüler alternatif güzergahları tercih etmeleri gerektiği duyuruldu.Tünelin kapalı olacağı süre boyunca Avrupa’dan Asya’ya geçiş yapılamayacak.

AVRASYA TÜNELİ NE ZAMAN AÇILACAK?

Avrasya Tüneli’nin açılış saati hakkında resmi bir bilgi paylaşılmadı. Güncel durum ve açılış bilgisi için Karayolları Genel Müdürlüğü’nün Yol Durum sayfası takip edilebilir.

7 EYLÜL İSTANBUL'DA HANGİ YOLLAR KAPALI?

7 Eylül 2025 Pazar günü saat 07.00’den itibaren kapatılacak yollar ve güzergahlar: