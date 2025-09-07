Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Avrasya Tüneli kapalı mı, ne zaman açılacak? 7 Eylül Avrasya Tüneli açılış saati araştırılıyor

Avrasya Tüneli kapalı mı, ne zaman açılacak? 7 Eylül Avrasya Tüneli açılış saati araştırılıyor

Güncelleme:
Avrasya Tüneli kapalı mı, ne zaman açılacak? 7 Eylül Avrasya Tüneli açılış saati araştırılıyor
Avrasya Tüneli kapalı mı, ne zaman açılacak sorgulanıyor. İstanbul’da 7 Eylül 2025 Pazar günü, şehir genelinde bazı yollar ve önemli geçiş noktaları, “Tour of İstanbul Bisiklet Yarışı” nedeniyle araç trafiğine kapatılacak. Etkilenen güzergahlar arasında Avrasya Tüneli (Avrupa’dan Asya yönü) de bulunuyor.

Avrasya Tüneli kapalı mı, ne zaman açılacak merak ediliyor. İstanbul’da 7 Eylül 2025 Pazar günü düzenlenecek “Tour of İstanbul Bisiklet Yarışı” nedeniyle Avrasya Tüneli, Avrupa Yakasından Asya Yakasına geçiş yönünde araç trafiğine kapatılacak.

Avrasya Tüneli kapalı mı, ne zaman açılacak? 7 Eylül Avrasya Tüneli açılış saati araştırılıyor - 1. Resim

AVRASYA TÜNELİ KAPALI MI?

İstanbul’da 7 Eylül 2025 Pazar günü düzenlenecek “Tour of İstanbul Bisiklet Yarışı” nedeniyle Avrasya Tüneli, Avrupa Yakasından Asya Yakasına geçiş yönünde araç trafiğine kapatılacak.

Yarış süresince tüneli kullanacak sürücüler alternatif güzergahları tercih etmeleri gerektiği duyuruldu.Tünelin kapalı olacağı süre boyunca Avrupa’dan Asya’ya geçiş yapılamayacak.

Avrasya Tüneli kapalı mı, ne zaman açılacak? 7 Eylül Avrasya Tüneli açılış saati araştırılıyor - 2. Resim

AVRASYA TÜNELİ NE ZAMAN AÇILACAK?

Avrasya Tüneli’nin açılış saati hakkında resmi bir bilgi paylaşılmadı. Güncel durum ve açılış bilgisi için Karayolları Genel Müdürlüğü’nün Yol Durum sayfası takip edilebilir.

Avrasya Tüneli kapalı mı, ne zaman açılacak? 7 Eylül Avrasya Tüneli açılış saati araştırılıyor - 3. Resim

7 EYLÜL İSTANBUL'DA HANGİ YOLLAR KAPALI?

7 Eylül 2025 Pazar günü saat 07.00’den itibaren kapatılacak yollar ve güzergahlar:

  • Fatih ilçesi: Avrasya Tüneli (Avrupa’dan Asya yönü)
  • Fatih - Zeytinburnu: Sahil Kennedy Caddesi (Güney Transit Yol ve Güney Yan Yol, Taşhanlar Köprüsü - Sirkeci arası)
  • Fatih Reşadiye Caddesi, Unkapanı istikameti
  • Fatih Ragıp Gümüşpala Caddesi, Unkapanı istikameti
  • Fatih Abdülezelpaşa Caddesi, Eyüp istikameti
  • Fatih Mürselpaşa Caddesi, Eyüp istikameti
  • Fatih Ayvansaray Caddesi, Eyüp istikameti
  • Fatih Gazi Mustafa Kemal Paşa Caddesi, Unkapanı istikameti
  • Fatih Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi), Hal Yolu istikameti
  • Eyüpsultan Savaklar Caddesi (iki yönlü)
  • Eyüpsultan Beylerbeyi Caddesi, Sahil istikameti
  • Zeytinburnu 10. Yıl Caddesi, Sahil istikameti
  • Zeytinburnu Topkapı Tünel, Sahil istikameti
  • Zeytinburnu Yedikule Varyant

Okan Buruk'tan Hakan Çalhanoğlu transferi cevabı: Büyük fedakarlık yaptı ama...
